Así quedó el rostro de un luchador tras sufrir ocho fracturas por descomunal golpe [FOTOS]

El estadounidense Sage Northcutt no tuvo un buen debut en el torneo de artes marciales mixtas (MMA) One Championship. El luchador fue derrotado por el brasileño Cosmo Alexandre en el primer round tras un nocaut que lo dejó prácticamente dormido y que posteriormente le produjo ocho fracturas. El resultado que tuvo su rostro se ha vuelto viral en Facebook.

Para su mala suerte, Sage Northcutt tuvo que debutar frente a un excampeón del mundo en Muay Thai, motivo por el que tan solo duró 29 segundos en el cuadrilátero y estuvo cerca de 9 horas en la sala de operaciones.

A través de su cuenta de Facebook, el luchador compartió algunas fotos. En la primera se le ve recuperándose luego de la operación y en la otra se observa la radiografía de su cráneo, donde se aprecian todas las fracturas sufridas.

"Recién salido de la cirugía … Tuve 8 fracturas y una intensa operación de nueve horas. Me sentí bendecido por la increíble atención y todo el apoyo de One Championship, mi familia, amigos y fanáticos. La cara de Terminator no está tan mal… ¡Regresaré!", escribió Sage Northcutt en su cuenta de Facebook.

A pesar de la terrible lesión que ha sufrido, Sage Nothcutt espera recuperarse lo más pronto posible para continuar con su carrera en One Championship.

Cabe mencionar que las fotografías compartidos por Sage Nothcutt en Facebook cuenta con miles de likes y comentarios. Sin duda alguna, su lesión ha dado que hablar.