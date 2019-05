Piloto de Nascar se baja de su auto y le da brutal golpiza a su contrincante por este motivo [VIDEO]

Los pilotos Clint Bowyer y Ryan Newman están en boca de los usuarios de YouTube luego que se hiciera viral un lamentable episodio protagonizado por ellos durante la NASCAR All-Star Race, evento que se desarrolló el sábado 18 de mayo en Estados Unidos.

De acuerdo con el video viral de YouTube, Ryan Newman tocó con la parte delantera de su vehículo a Clint Bowyer, lo que generó que este último pierda el control de su auto y choque contra una de las paredes del circuito.

Al finalizar la carrera, Clint Bowyer bajó de su auto e increpó a Ryan Newman. Tal y como se ve en las imágenes de YouTube, el corredor afectado le dio varios golpes a Newman.

"(Bowyer) me cortó en la recta inmediatamente antes de la carrera", señaló el piloto agredido, quien al recibir los golpes estaba dentro de su vehículo y sin el casco de protección.

"Le di un golpecito en la parte trasera, le hice saber que no apreciaba la forma en que corría conmigo. Luego me golpeó él y luego lo volví a golpear la espalda de inmediato", reconoció Ryan Newman. "No hace falta mucho para que un hombre intente luchar contra alguien sin un casco. Creo que debería avergonzarse de sí mismo", agregó.

Clint Bowyer, corredor que golpeó a Ryan Newman, también se refirió al polémico episodio que se hizo viral en YouTube. "Él corrió hacia mi para golpearme en la parte trasera izquierda, eso fue lo último que vi (…) Luego, después de la carrera, él vino y me pasó por la espalda y dio la vuelta. De donde vengo, te golpean la nariz por eso, y eso es lo que obtuvo", sentenció.

Al finalizar la carrera, ninguno de los dos corredores fue calificado, motivo por el cual terminaron en la posición 12 y 13. "Obviamente, tenían una pequeña diferencia de opinión en el circuito de carreras (…) Entendemos lo que sucedió", dijo el vicepresidente senior Scott Miller.

Aquí el video viral de YouTube completo