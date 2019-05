Paolo Guerrero: Swissotel presenta denuncia que complicaría defensa del 'Depredador' [VIDEO]

Nuevamente el nombre de Paolo Guerrero destaca en los medios de prensa y no necesariamente por su buen desempeño con el Inter de Porto Alegre, sino por un nuevo capítulo de la sanción -que ya cumplió- por el resultado analítico adverso tras la prueba de antidopaje. Y es que, uno de los mozos del Swissotel, implicado en el caso reveló inédito detalle que afectaría la versión del Depredador.

Óscar Calderón Medrano apareció este fin de semana para denunciar la presencia de una misteriosa mujer que habría intentado persuadirlo para autoinculparse por la contaminación que el ‘Depredador’ sufrió mientras concentraba con la Selección Peruana en octubre del 2017, y por lo cual estuvo fuera de las canchas 14 meses.

"Nosotros venimos de parte de la defensa de Paolo Guerrero, y te hemos buscado a ti porque creemos que eres una de las personas que nos puede ayudar, lo único que él quiere es que te autoinculpes de haberlo contaminado con esa infusión y que des a entender que ha sido por un error humano", enfatizó Calderón Medrano.

"El día 29 de noviembre del año 2017, me encontraba yo laborando habitualmente en el hotel, recibo la llamada de un compañero que me dice que había una persona preguntando por mí en la otra torre”, confiesa el trabajador del Swissotel, para luego agregar que esta desconocida persona se acercó asegurando que trabajaron juntos en un evento, para luego pedir el “favor” que Paolo Guerrero necesitaba.

“’Ya sea por el tema del movimiento, la presión en el servicio, por cualquier cosa, ya tú te inventas algo que pueda justificar ello, entonces de esa forma que tú te eches la culpa, que asumas esa responsabilidad, lo estarías ayudando muchísimo a él. En el tema económico no te preocupes, si te botan del trabajo él (Guerrero) te puede apoyar económicamente’, no me dijo un monto, una cifra, pero me dio a entender eso, que trabajo y dinero no me iba a faltar (...)", enfatizó el mozo del hotel mencionado.

¿Quién es la misteriosa mujer involucrada en el caso de Paolo Guerrero?

De acuerdo con el abogado del Swissotel, Enrique Ghersi, se trata de la esposa de uno de los integrantes de la defensa de Paolo Guerrero, Julio García. Valeria Arryo Garcés de nacionalidad ecuatoriana y habría estado ligada en la búsqueda de testimonios que favorezcan al delantero del Inter de Porto Alegre.

Por lo cual el hotel habría iniciado una demanda en su contra por complot para desfavorecer al establecimiento y afectarlo por el caso que Guerrero, pues aseguran que la intención es buscar un importante indemnización.