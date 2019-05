Alianza Lima no estuvo a la altura

Hay momentos en los que el corazón te obliga a ir hacia adelante, luchar por el objetivo y regalar a los hinchas, que siempre te apoyan, una victoria. Hay momentos en los que las piernas empiezan a temblar, las ideas se hacen escasas, pero debes seguir peleando. La realidad nos dice que Alianza Lima no la pasa bien en el Torneo Apertura de la Liga 1, los íntimos no encuentran el camino de la recuperación y siguen ahogándose en sus propios problemas. En Huánuco, los blanquiazules pelearon por conseguir los tres puntos, pero no fue suficiente para superar a Alianza Universidad.

Fueron dos goles que mataron la ilusión de los íntimos, fueron dos tantos que alargaron la incertidumbre que ronda en Matute desde la eliminación de la Copa Libertadores. Alianza Universidad apostó por un juego equilibrado, esperar los ataques de los blanquiazules para lastimarlos de contra. Por su parte, Víctor Reyes (DT interino) quiso pelearlo más que jugarlo.

Lionard Pajoy, aquél jugador que regaló varias alegrías a los hinchas de Alianza cuando vistió la camiseta blanquiazul, se convirtió en el verdugo de su exequipo. Transcurrían 48 minutos, cuando el delantero colombiano encontró el balón en el área visitante y tan solo necesitó empujar el esférico para anotar el primer tanto del duelo.

A los 80’, Pajoy recibió un pase en el corazón del área y ante la presencia de Gallese anotó el 2-0. En los instantes finales del partido, Quevedo aprovechó su velocidad para anotar el descuento. ❖