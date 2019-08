Renato Tapia dejaría la liga europea para militar en Cruz Azul de México [FOTOS]

Culminada la temporada europea, el futuro de algunos de los integrantes de la Selección Peruana militantes en el viejo continente aún no se define, tal es el caso de Renato Tapia que terminó la edición 2018-2019 defendiendo los colores del Willem II, pero podría cambiar de rumbo y jugar en la Liga MX,

Renato Tapia es considerado uno de las fichas fijas en el esquema de Ricardo Gareca, pero no pudo hacer lo propio en el Feyenoord, por lo cual fue cedido a préstamo en la mitad de la anterior temporada, sin embargo, tampoco continuaría en el equipo 'tricolor'.

Mediante sus cuentas en las redes sociales, el 'capitán del futuro' se despidió del cuadro holandés, sembrando dudas sobre lo que pasará con su carrera deportiva. “Quiero agradecer a Willem II por la oportunidad que me dieron para jugar en este increíble club. Nunca olvidaré todos los momentos por los que pasamos. Nos veremos pronto”, expresó el 'Cabezón'.

Pero su nombre empezó aparecer en México, ya que -de acuerdo a la prensa azteca- el volante de primera linea sería del interés de Cruz Azul, cuadro que integra el también peruano Yoshimar Yotún. Lo que significaría el pago de 3 millones de euros según Transfermarkt.

“Con la temporada llegando a su fin, el préstamo de Renato Tapia en el Willem II también lo hace a menos que decidan comprar. Se dice que Cruz azul también está interesada en él. Su tarifa de transferencia es de sólo € 3m! Podría hacer mucho bien para muchos clubes”, informaron los medios mexicanos, pero la respuesta final la tendrá el agente del peruano y el equipo dueño de su pase, Feyenoord.

