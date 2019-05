Claudio Pizarro confirmó que se retirará al final de la siguiente temporada

Horas después de anunciar su renovación con el Werder Bremen por una temporada mediante un video y anotar el gol del triunfo por 2-1 ante Lipezig en el Weserstadion por la última fecha de la Bundesliga, Claudio Pizarro confirmó que la próxima campaña será la última como futbolista profesional.

Según publicó el diario Bild en su cuenta de Twitter, el delantero de 40 años ha analizado ponerle punto y final a su carrera con la camiseta del Werder Bremen, descartando la posibilidad de volver a Alianza Lima. “La próxima temporada será la última que tendré y quiero terminar mi carrera en buena forma", se lee en el tuit.

Claudio Pizarro kündigt soeben sein Karriereende für den nächsten Sommer an: „Die nächste Saison wird meine letzte sein. Ich will in einer guten Verfassung meine Karriere beenden.“ Höchstens für eine letzte Spielzeit in Peru würde er das Ende evtl. überdenken. #pizarro #Werder