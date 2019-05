Estrella del Manchester City confirmó que no seguirá en el club la próxima temporada

El Manchester City cerró una temporada increíble con cuatro títulos en su haber tras conquistar la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Community Shield. Al cuadro conducido por Pep Guardiola le faltó la Champions League donde quedaron eliminados en cuartos de final ante Tottenham, finalista del certamen, pero se ha ganado los elogios del mundo por ser uno de los mejores clubes en la actualidad.

Los trofeos del club llegaron gracias al trabajo de Guardiola con los fichajes que llegaron en la última temporada y de los referentes del club. Sin embargo, un futbolista emblema del club anunció a través de una sentida carta que no continuará la siguiente temporada y regresará al equipo de sus amores.

Hablamos de Vincent Kompany, capitán de los 'Citizens' y de la selección de Bélgica, que volverá al Anderletch para ser jugador-entrenador durante los próximos tres años. “Es la decisión más difícil de mi carrera. El Man City me ha dado todo. He tratado de devolver todo lo que yo posiblemente podría. Ha llegado el momento de que me vaya ahora. Por abrumadora que sea, no siento nada más que agradecimiento”, dijo.

Kompany, de 33 años, formado en el Anderlecht, debutó con su primer equipo en 2003 a la edad de 17 años. Luego pasó al Hamburgo de Alemania en el 2006 y dos años más tarde llegó al Manchester City donde militó 11 años.

"Como futbolista, he nacido y crecido en el RSC Anderlecht. El club me contactó y propuso el puesto de "jugador-entrenador" y acepté. El final de esta temporada no podría ser más memorable. He vivido el sueño aquí”, finalizó.