Real Madrid: la dura despedida de Gareth Bale tras seis temporadas 'blancas' [FOTOS]

La derrota de Real Madrid en la última fecha de la temporada 2018-2019 de la Liga Santander fue parte del sinsabor que invade a Gareth Bale, luego que el delantero galés termine su etapa con el club ‘merengue’ con la despedida más amarga.

Real Madrid cerró su peor temporada de los últimos años, enfrentando a Real Betis en la que fue una nueva derrota (2-0), la cual quedó acentuada por el adiós de más de un integrante del elenco de Zinedine Zidane, entre ellos Gareth Bale.

El conocido como ‘Príncipe de Gales’ no pudo tener peor despedida que no ser considerado en el once titular ni en los cambios efectuados en el desarrollo del partido, alimentando la versión de la tensa relación que tendría con el entrenador Zidane.

Sentado en banca, Gareth Bale se quedó con las ganas de separarse de la afición madrilista con algunos minutos en la cancha, pero no es el único compromiso que no juega, ya que Zidane no lo consideró en el equipo principal desde hace tres jornadas, las dos anteriores no estuvo ni en lista.

De esta manera, Bale jugó su último partido con la 'mica' blanca el 28 de abril en el compromiso frente a Rayo Vallecano, en el que fue titular.

Por su lado, en exjugador francés no quiso confirmar ni negar la partida del delantero de 29 años, pero dejó en claro que su facultad de DT le permite sacar elementos que no le sumen, ¿acaso como una indirecta para Gareth Bale?.

"No sé lo que va a pasar. He contado con otros. La situación es así. Han entrado otros. La respuesta es que han entrado otros. Nada más. No he dejado que juegue hoy, es verdad, pero no sabemos qué va a pasar. Yo soy el que está aquí día a día y tomo las decisiones y cuando hay algo que no me gusta o no me cuadra... Ha logrado muchas cosas aquí, pero no vivimos del pasado. Es el presente y en base a eso tomo las decisiones”, manifestó Zidane.