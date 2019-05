Nadal vs. Djokovic EN VIVO: partidazo por la final del Masters de Roma

VER EN VIVO | Rafael Nadal vs. Novak Djokovic juegan este domingo (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN) por la final del título del Masters 1000 de Roma. Este cotejo se desarrollará desde las 9:00 a.m. (hora peruana). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Djokovic, número uno del mundo, superó al argentino Diego Schwartzman por 6-3, 6-7 (2-7) y 6-3, y enfrentará el domingo al tenista español por 54ª vez en su carrera.

Novak Djokovic ganó el Abierto de Madrid la semana pasada, por lo que tendrá la oportunidad de sumar títulos consecutivos en arcilla. Rafael Nadal por su parte quiere conseguir su primer título de la temporada en un Masters 1000.

Nadal avanzó a su final número 50 de Masters 1000 gracias a una victoria por 6-3 y 6-4 sobre Stefanos Tsitsipas en una hora y 43 minutos, vengando la derrota sufrida ante el griego en la misma instancia hace una semana en Madrid.

el duelo entre Nadal vs. Djokovic ya se ha convertido en un clásico del tenis mundial. Por el momento el serbio tiene la ventaja en enfrentamientos directos 28-25, pero el ibérico domina en arcilla con 16 victorias frente a las 7 del serbio.

La última vez que ambos tenistas se enfrentaron fue en el Abierto de Australia jugado en enero de este año. Djokovic ganó el duelo por un contundente 3-0 que le dio el título del torneo.

Nadal vs. Djokovic: Horarios del partido

Perú: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Italia: 4:00 p.m.

Londres: 4:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Nadal vs Djokovic?

Si quieres seguir en Internet el Rafael Nadal vs Novak Djokovic, LaRepublica.pe realizará una transmisión punto a punto con todas las incidencias del encuentro de tenis.