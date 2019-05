Barcelona vs Eibar EN VIVO en la última jornada de la Liga Santander

Barcelona visitará a Eibar en el Estadio Municipal de Ipurua EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por DIRECTV Sports, Movistar+, beIN) este domingo a la 9:15 p.m. (horario peruano) y 5:30 en España en el partido correspondiente a la jornada 38 de la Liga Santander 2018-2019. Recurda que podrás seguir el minuto a minuto del compromiso vía LaRepublica.pe.

Con la intención de cerrar la temporada de forma positiva, el Barcelona se enfrentará a Eibar en condición de Visitante, lo cual es motivador para los ‘azulgranas’ ya que marcaría la despedida de pate el elenco en la Liga, pues habrían varias variantes en el siguiente torneo.

Sin embargo, el equipo de Ernesto Valverde no podrá terminar la temporada como lo esperaba, pues su plantel registra varias ausencias, además guardaría a sus mejores elementos para no exponerlos ya que la final de la Copa del Rey.

De esta manera, los campeones de la Liga Santander 2018-2019 no contarán con Marc-André Ter Stegen, Rafinha, Dembélé, Philippe Coutinho, Luis Suárez, Ousmane y Arthur Melo.

¿En dónde juegan Barcelona vs Eibar EN VIVO por la Liga Santander?

El Barcelona vs Eibar se jugará este sábado en la última jornada de la liga española. El duelo se desarrollará en Estadio Municipal de Ipurua.

Barcelona vs Eibar EN VIVO: canales para ver la Liga Santander:

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

- España: Movistar+, beIN Sports Connect España, beIN LaLiga

- Estados Unidos: beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Barcelona vs Eibar EN VIVO: horarios para ver la Europa League 2019:

El emocionante encuentro entre Barcelona vs Eibar está programado para las 9:30 a.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 9:30 a.m. Por su lado Argentina y Uruguay será a las 11:30 a. m. En España será a las 5:30 p.m.

- México: 8:30 a.m.

- Perú: 9:30 a.m.

- Ecuador: 9:30 a.m..

- Colombia: 9:30 a.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 9:30 a.m.

- Bolivia: 10:30 a.m.

- Venezuela: 10:30 a.m.

- Chile: 10:30 a.m.

- Paraguay: 11:30 a.m.

- Argentina: 11:30 a.m.

- Uruguay: 11:30 a.m.

- Brasil: 11:30 a.m.

- España: 5:30 p.m.

Barcelona vs Eibar EN VIVO ONLINE: ¿Dónde ver por Internet el partido por la Liga Santander?

Si te interesa ver el partido entre del Barcelona vs Eibar HOY EN VIVO, LaRepublica.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo. Recuerda que también puedes ingresar a fútbol en vivo para conocer los partidos de hoy.