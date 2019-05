Bayern Múnich vs. Frankfurt EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: para definir al campeón de la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Frankfurt VER EN VIVO ONLINE juegan este sábado 18 de mayo por la última fecha de la Bundesliga | TRANSMISIÓN vía Fox Sports | El Allianz Arena será testigo de este partido que iniciará desde las 8:30 am. Podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El cuadro bávaro igualó 0-0 ante Leipzig en la anterior fecha de la Bundesliga, con ese resultado llegó a sumar 75 puntos en la tabla general. De momento le lleva 2 unidades de ventaja a Borussia Dortmund, quien también pelea por el título, teniendo que ganar si es que quiere campeonar.

Ha anotado 83 goles y ha cedido 31 en su portería, demostrando ser explosivo en ataque y relativamente sólido en materia defensiva.

El cuadro bávaro como local, situación en que afrontará el Bayern Múnich vs. Frankfurt, ha cosechado resultados positivos: ganó 12 partidos, igualó otros 3 y perdió el restante (44 goles a favor y 13 en contra).

El empate será suficiente para el equipo que dirige Niko Kovac, ya que el Borussia Dortmund debería ganarle por diferencia de 17 goles al Borussia Mönchengladbach para alcanzarlo. El 0 a 0 ante Leipzig en la jornada anterior le quitó las posibilidades al Bayern Múnich de festejar el título de forma anticipada, sin embargo ahora lo haría frente a su hinchada.

Por su parte las Águilas no llegan bien al Bayern Múnich vs. Frankfurt tras quedar eliminado de la Europa League, además perdió 2-0 ante Mainz como visitante (Bundesliga). Actualmente tiene 54 unidades en total, dejando escapar puntos en sus tres últimas presentaciones, los cuales eran vitales en su lucha por clasificar a la próxima Champions League.

El panorama del Frankfurt como visitante ha sido equilibrado, tras ganar 7 partidos, igualar otros 5 y perder los 4 restantes que disputó en esta condición (27 goles a favor y 22 en contra).

Te Apuesto: Bayern Múnich (1.18), Empate (5:10), Frankfurt (9.00)

Inkabet: Bayern Múnich (1.25), Empate (6:25), Frankfurt (11.00)

Betsson: Bayern Múnich (1.26), Empate (6:35), Frankfurt (10.50)

El Bayern Múnich vs. Frankfurt, se enfrentan en vibrante duelo por la última jornada de la Bundesliga, está pactado para las 8:30 a.m. (hora peruana).

Para poder seguir EN VIVO ONLINE todas las incidencias del Bayern Múnich vs. Frankfurt por la última jornada de la Bundesliga, podrás recurrir a las señal de Fox Sports.

Si quieres disfrutar el Bayern Múnich vs. Frankfurt, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano.

Horarios en el mundo para ver el Bayern Múnich vs. Frankfurt por la Bundesliga

Perú - 8:30 a.m.

Ecuador - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 8:30 a.m.

Bolivia – 9:30 a.m.

Venezuela - 9:30 a.m.

Argentina - 10:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Si quieres seguir Bayern Múnich vs. Frankfurt Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante.