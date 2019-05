Jugador cayó en la grada del equipo rival y recibió brutal paliza [VIDEO]

Una indignante escena que se vivió en las semifinales de los playoffs de la Fotball League One se ha vuelto viral en YouTube. Durante el duelo entre Portsmouth y Sunderland un fanático del cuadro local golpeó a un futbolista del equipo rival, quien había caído a la grada.

Tal y como se observa en el video viral de YouTube, el hincha dio dos patadas al mediocampista Luke O'Nien, quien jamás en su vida imaginó ser víctima de un acto como este.

El suceso, que se volvió viral en YouTube, ocurrió en el minuto 63 durante un forcejeo entre O´Nien y Tom Naylor. El mediocampista sacó a su rival rival de la cancha con un empujón que lo envió a la grada donde se encontraba la hinchada rival.

En ese momento, un hombre que vestía un buzo gris se levantó y pateó a Luke O'Nien hasta en dos ocasiones. Rápidamente, sus compañeros se acercaron para increpar al hincha, quien se exaltó al punto de casi ingresar al campo para agarrarse a golpe con los jugadores.

Tras este cobarde acto que es comentado en YouTube, el jugador Luke O'Nien ha preferido no mostrar cargos contra el fanático.

"La policía me preguntó si quería presentar cargos, pero eso es solo fútbol. Cuando suena el silbato, solo lo hacen dos equipos y dos multitudes. Hubo un contacto, pero pasó lo que pasó. Al final no me hizo daño. Creo que al final fue arrestado", señaló el jugador al finalizar el partido.

Cabe mencionar que este video viral cuenta con miles de reproducciones en YouTube y ha generado cientos de comentarios, los cuales lamentan el triste acto del supuesto hincha.