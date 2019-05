¡Confesión! Guerrero pudo tener un futuro distinto, antes del Bayern existió otra propuesta [VIDEO]

Paolo Guerrero es el referente se la selección peruana en los últimos años, esto se debe a su capacidad goleadora y empuje del equipo. El Depredador se inició en el fútbol en las inferiores de Alianza Lima, luego migró al Bayern Múnich donde terminó de formarse. Hoy es un 9 consolidado que da la talla en el Inter de Porto Alegre. Sin embargo, su futuro pudo ser otro, el delantero incaico acaba de confesar que estuvo a punto de ir a otra liga antes que la de Alemania.

En una entrevista para el programa El fuera de lista, Paolo Guerrero contó algunos pasajes de su vida privada y su carrera en el fútbol. El delantero de 35 años narró una etapa desconocida de su formación que pudo o no cambiar su carrera auspiciosa como delantero. El 9 del Inter de Porto Alegre reveló que tenía las maletas listas para irse al fútbol de Bélgica antes de que llegara la propuesta del Bayern Múnich.

“Me gustaba ver mucho fútbol de Europa... cuando integré la selección peruana sub 17 me llegaron propuestas de Bélgica antes de que vaya al Bayern Múnich. Ya estaba todo para cerrarse, prácticamente ya estaba viajando, pero mis papás me dijeron ‘puede llegar algo mejor’”, manifestó el capitán de la bicolor.

Luego de que se concrete su fichaje por el Bayern Múnich, sus progenitores resaltaron la paciencia del delantero al no apresurarse en ir a jugar a Europa. Guerrero llegó en el 2001 a las inferiores menores del club Bávaro con casi 18 años y ahí empezó a escribir su historia.

En sus trabajos cotidianos con los juveniles del Bayern conoció a Gerd Müller, quien era un asistente en la filial del equipo y buscaba nuevos talentos para el equipo principal. Müller, legendario delantero alemán y fue uno de los mejores goleadores en la historia de los mundiales fue clave en la carrera del peruano.

El Bombardero, como también era conocido Müller, tomó como pupilo a Paolo Guerrero y le transmitió sus conocimientos para ser letal de cara al arco contrario. Los frutos no tardaron en llegar y el Depredador terminó como el máximo artillero del equipo filial del Bayern Múnich en la Liga Regional Sur con 21 dianas en la temporada 2003/2004. Esta buena marca le valió para ser promovido al equipo principal donde jugaba Claudio Pizarro.