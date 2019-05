¿Gallese señala la salida de Matute?

Pedro Gallese decidió regresar a Perú motivado a jugar la Copa Libertadores, a pelear el título del Apertura con Alianza Lima pero los planes no siempre salen como uno los piensa. El portero, que estará en la lista final de Ricardo Gareca para la Copa América, ahora medita en volver al fútbol mexicano o buscar otro destino. Es momento de tomar decisiones.

“Tengo contrato con Veracruz hasta junio del próximo año y mi vínculo con Alianza acaba en diciembre. Hay una cláusula que me permite salir después de la Copa América, pero eso lo está viendo mi representante y yo estoy tranquilo porque solo me enfoco en el equipo”, ha señalado el golero.

Sin embargo, hace algunas semanas Gallese demostró su incomodidad no solo por los malos resultados que se extendieron a diez partidos sin poder ganar sino que también a un ambiente complicado que se disipó tras ganarle a la San Martín. En menos de un mes, Gallese disputará la Copa América y ya hay algunos equipos que están interesados en ficharlo. Aunque regresar a México parece que es una opción que ya está meditando. “Nunca perdí la titularidad en Veracruz, vine a Alianza por la Libertadores porque me gustó el reto. Lastimosamente no pasamos a la siguiente fase, me quedo tranquilo con lo que demostré”, dijo con lo que algunos interpretaron con un tono a despedida.

La ilusión de Kevin

Kevin Quevedo fue uno de los nombres que resaltó en la lista previa de 40 jugadores que dio Ricardo Gareca para la Copa América. “Me sorprendió, estoy muy contento, sé que me están siguiendo y eso me deja tranquilo y voy a trabajar el doble. Esperemos llegue a la lista final y prepararme de la mejor manera”, señaló el habilidoso extremo que será titular ante Alianza Universidad.❖

Sabía que...