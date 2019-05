Beto da Silva emociona a los hinchas de Cristal: “Si me toca regresar, seré muy feliz”

Durante los últimos días se aseguró que la etapa de ‘Beto’ da Silva con el club Sporting Cristal no se ha terminado, y luego de generar diversos debates, el delantero nacional confesó que volver a vestir la ‘celeste’ es una posibilidad latente.

Luego de ser considerado por Ricardo Gareca en la lista preliminar de la Selección Peruana de cara a la Copa América, Luis da Silva reconoció que su futuro no está definido, sin embargo, la cercanía que tiene con el equipo de La Florida, harían que sea su primera opción, aunque para ello hay una serie de negociaciones que se debe cumplir.

"A mis 22 años tengo posibilidad de despegar y sigo buscando lo mejor de mí para poder dar muchas alegrías. Nunca vi como un problema volver a Sporting Cristal, es un club grande que participa en torneos muy fuertes. Si me toca regresar, seré muy feliz, pero tendría que conversar para ver cuál es la mejor opción", expresó ‘Beto’ da Silva a 'Ovación'.

En cuanto a su convocatoria a la ‘bicolor’, el actual jugador de Lobos BUAP aseguró que se esforzará para quedar dentro de los elegidos. "Tengo que estar atento, uno tiene que dar lo máximo en el club, no puedo decir que me lo esperaba, pero sabía que había una pequeña posibilidad, gracias a Dios se dio y solo toca aprovechar la oportunidad. Uno entrena muy duro adentro porque el tema físico y mental es importante", añadió.

Además, 'Beto' da Silva confesó que puede alinear cualquier ubicación en el once mientras se encuentre en el ataque. "Me acomodo en el frente de ataque, me ha tocado jugar en todas las posiciones de ofensiva y estaré óptimo en el puesto que me quiera el profesor Gareca", sentenció.