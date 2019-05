Real Madrid: Keylor Navas llegaría a este club, según su esposa

Keylor Navas, arquero del Real Madrid, sabe que Zinedine Zidane no lo tiene en sus planes para la temporada 2019-2010; por ello, ya habría encontrado otro equipo, según una reveladora historia de Instagram subida por Andrea Salas, su cónyuge.

El futuro del guardameta de la selección de Costa Rica estaría en el Oporto. La esposa del futbolista publicó en su viaje a Portugal: "Nos quedamos!!! #Porto" y la prensa deportiva ya especula si tal enunciado es una pista o un simple mensaje pasajero.

Las probabilidades del arribo de Keylor Navas suben más aún al tomar en cuenta el estado de Iker Casillas, quien sufrió un infarto de miocardio agudo, razón por la que está meditando su retiro definitivo de toda actividad deportiva.

Navas aún no se desvincula del club dirigido por Florentino Pérez, quien busca revolucionar la plantilla al intentar fichar a jugadores de la talla de Eden Hazard. Por otra parte, Zidane había expresado que Thibaut Courtois sería titular indiscutible en LaLiga Santander.

Pese a conocer de primera mano que la 'casa blanca' lo señala como transferible, Keylor Navas sigue entrenando en el complejo deportivo Valdebebas para olvidar los fastidios musculares y, tal vez, su peor momento desde el Mundial Brasil 2014, donde saltó a la fama.

En esta campaña por LaLiga Santander, el 'tico' ha jugado 800 minutos, además de 120 minutos en la Champions League. Su partido de despedida se registraría, si así lo decide el estratega francés, contra el Real Betis en la jornada 38.

El portero de 32 años, eventualmente, también tendría la opción de mudarse a Old Trafford para enfilarse en el Manchester United; no obstante, esa operación parece estar negada en su destino: aquella no resultó en el 2015 y podría quedar de nuevo en meros rumores.

Hinchas del cuadro blanco critican el futuro alejamiento de Keylor Navas