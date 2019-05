Nicolas Córdova: "A mí me contrataron para ganar y no para hacer debutar jugadores” [VIDEO]

Los cuestionamientos que hizo Nicolás Córdova a la bolsa de minutos en la Liga 1 le siguen trayendo problemas. El DT de Universitario recalcó que si algunos juveniles no juegan en el primer equipo son por temas netamente extradeportivos.

El entrenador chileno explicó en conferencia de prensa que su prioridad es conseguir el título con los 'merengues', pero que está trabajando a la par con las divisiones menores.

"A mi no me corresponde el crecimiento del fútbol peruano sino sacar puntos para la 'U'. Ese es mi trabajo, porque si yo digo que me contrataron para ser campeón, pero en lugar de eso prefiero sacar jóvenes menores de 23 años ¿qué pasaría si yo hago eso?. El rol del entrenador de Universitario es lograr el título", manifestó Nicolás Córdova.

El entrenador chileno destacó que jóvenes como Janos Osorio, Anthony Osorio, Cabanillas ya tengan minutos en el primer equipo; sin embargo, sostuvo que todavía les falta más preparación.

"Es obvio que estos muchachos están menos preparado, sin embargo son futbolistas con mucha proyección y a mí me contrataron en Universitario para ganar el fin de semana y no para sacar jugadores, independientemente a que estoy cumpliendo con el reglamento del torneo", dijo.

Universitario de Deportes suma cuatro partidos sin ganar. Empató y perdió en dos ocasiones. Germán Denis estuvo ausente en la última fecha ante Cantolao y el ataque se vio afectado.

"Me preguntaron si el hecho de hacerlos jugar merma el rendimiento del equipo. Yo, simplemente, dije que hoy hay una gran diferencia entre nuestros jugadores. Se habla de que yo no quiero cumplir la regla, pero la estoy cumpliendo como todos los equipos", aclaró.