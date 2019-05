FBC Melgar dejó abierta la posibilidad de fichar a Antoine Griezmann

Antoine Griezmann anunció su salida del Atlético de Madrid al final de la presente temporada y esto tuvo un gran impacto en el mundo del fútbol. Tan resonante fue la noticia que tuvo un eco en el fútbol peruano, donde uno de los clubes dejó abierta la posibilidad de fichar al francés.

FBC Melgar no solo ha hace un buena labor en torneos internacionales, sino también en redes sociales. En esta oportunidad, el community manager del conjunto arequipeño llamó la atención de los usuarios de Twitter al dejar entrever que ficharán a Antoine Griezmann cuando se abra el libro de pases.

"Y ya pronto se abre el libro de pases en Perú", fue la particular respuesta de Melgar a la publicación que hizo el Atlético de Madrid en Twitter sobre la inminente salida de Antoine Griezmann luego de cinco años defendiendo los colores rojiblancos.

Y ya pronto se abre el libro de pases en Perú🤔😏🔴⚫️ https://t.co/nyzgqJyHrz — FBC Melgar (@MelgarOficial) 14 de mayo de 2019

Al instante, varios seguidores del Dominó reaccionaron en esta red social y uno de ellos respondió lo siguiente: "No te juegues así tío Melgar, que me da un ataque". La réplica del elenco rojinegro no hizo esperar y dejó entrever que solo se trató de una broma: "Ah no, solo anunciábamos que ya se abrirá el libro de pases en Perú".

Lo cierto es que, según los medios internacionales, Antoine Griezmann seguirá jugando al fútbol en España, ya que su llegada al FC Barcelona se haría oficial en los próximos días, a menos que Melgar desee competir económicamente.