Conoce los rivales de Sporting Cristal y Melgar en la Copa Sudamericana 2019

Este lunes se realizó el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2019 en el Centro de Convenciones de Conmebol en Luque, Gran Asunción, Paraguay. Los equipos peruanos Sporting Cristal y Melgar ya conocen a los rivales que enfrentarán en los dieciseisavos de final de la competición.

Los dirigidos por Claudio Vivas chocarán frente a Unión Española de Chile mientras que los 'rojinegros' se medirán ante la Universidad Católica de Ecuador. Los partidos de ida se disputarán entre el 21 al 23 de mayo y las revanchas del 28 al 30 del mismo mes.

Unión Española avanzó a la Sudamericana tras vencer en penales por 6-5 a Musuch Runa de Ecuador (global 2-2). En el cuadro de la ciudad de Santiago destaca el exrimense, el colombiano Yulián Mejía. En tanto, la Universidad Católica superó a Colo Colo de Chile en penales por 3-0 (1-1 glonal).

El sorteo de la Copa Sudamericana 2019 se llevó a cabo de la siguiente manera: En el bolillero 1 estaban los 10 equipos provenientes de la Copa Libertadores más los 6 equipos de mejor performance de la primera fase de la Sudamericana mientras que en el bolillero 2 los 16 equipos restantes clasificados de la primera fase de la Sudamericana.

Tanto Sporting Cristal como Melgar accedieron al bolillero 1 de la Copa Sudamericana 2019 tras quedar ubicados en el tercer lugar del Grupo C y F tras vencer a Junior de Colombia y Oimpia de Paraguay, respectivamente.

Cruces de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana

-La Equidad vs. Deportivo Santaní

-Independiente del Valle vs. U. Católica de Chile

-Fluminense vs. Atlético Nacional

-Unión Española vs. Sporting Cristal

-Argentinos Juniors vs. Deportes Tolima

-Montevideo Wanderers vs. Atlético Cerro de Uruguay

-U. Católica de Ecuador vs. FBC Melgar

-Unión La Calera vs. Atlético Mineiro

-Sol de América vs. Botafogo

-Rionegro Águilas Doradas vs. Independiente de Argentina

-Corinthians vs. Deportivo Lara

-River Plate de Uruguay vs. Colón

-Zulia vs. Palestino

-Deportivo Cali vs. Peñarol

-Liverpool de Uruguay vs. Caracas

-Royal Pari vs. Macará