Es oficial: Manny Pacquiao se enfrentará a Thurman para unificar cinturones de la AMB

Manny Pacquiao, boxeador de 40 años, anhela unificar los títulos de la categoría wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y, por ello, ya está entrenando para dar sus mejores golpes contra Keith Thurman, estadounidense con una racha de 29 triunfos consecutivos.

En referencia a la sede que albergará la pelea —la cual se mantiene en hermetismo—, Thurman, con cierto aire de confianza, dijo: "A lo mejor Brooklyn, puede que Las Vegas. Será donde Manny Pacquiao quiera. Pelearía con él incluso en Filipinas, si debo hacerlo".

La presión sobre los hombros de 'Pac Man' no solo recae en salir vencedor, sino en entrar a una lista de élite integrada por boxeadores campeones con 40 años o más.

Aquel 'club de ganadores' está conformado —hasta la fecha— por Bernard Hopkins, Título Semicompleto AMB (49); George Foreman, Título Completo AMB y FIB (45); Tulani Malinga, Supermedio CMB (41); y Robert James "Bob" Fitzsimmons, campeón Semicompleto (40).

El pugilista de Filipinas ha expresado a la prensa, en más de una ocasión, que quiere volver a enfrentar al retirado Floyd Mayweather; sin embargo, un acuerdo con la Premiere Boxing Championship (PBC) encaminaría a 'Pac Man' a otros objetivos, como medirse contra Danny García.

Los números de los protagonistas

Pacquiao se consagró campeón en ocho categorías diferentes, salió victorioso en 61 oportunidades, 39 de ellas por K.O; asimismo, registra 7 derrotas.

Por su parte, el norteamericano, de estilo ortodoxo y 30 años, está invicto con 29 triunfos (22 por K.O.) y solo un empate.

