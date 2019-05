Atleta estadounidense 'vuela' como Superman para ganar carrera [VIDEO]

La prueba de 400 metros con vallas del Campeonato de Atletismo de la Conferencia Sureste de Estados Unidos (SEC) concluyó con una inaudita imagen. El corredor neoyorquino Infinite Tucker se lanzó al estilo Superman sobre la pista para asegurarse la medalla de oro.

Tucker llegó a los últimos metros de la competición cabeza a cabeza con Robert Grant, su compañero del equipo Texas A&M. Cuando ambos estaban a punto de cruzar la línea de meta, Tucker 'voló' por los aires con los brazos extendidos hacia adelante para apoderarse del primer lugar. El video se encuentra en Youtube.

La acción del joven atleta dejó sorprendidos a todos los asistentes e, incluso, le valió la felicitación de Grant que llegó en segundo lugar. Infinite Tucker fue subcampeón en el año 2018 por lo que esta vez no iba a permitir que el oro se le escape de las manos.

"Honestamente, estoy feliz de haber ganado y de haber competido contra el mejor. Mis compañeros y yo hemos trabajado muy duro para esto y yo resulté el vencedor, estoy contento y muy agradecido por esto. La idea era conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, queríamos conseguir el primer, segundo, tercer y cuarto lugar. No importaba quién de nosotros iba a lograr el primer puesto, sabíamos que si dejábamos todo en la pista, íbamos a estar felices todos", aseguró Tucker.

Por su parte, el entrenador del equipo Texas A&M se lo tomó con gracia e ironizó con el momento. "Yo le he dicho a Tucker que no va a llegar más rápido lanzándose, solo corre y lo harás bien. Él pensó que estaba en el equipo de natación", expresó.