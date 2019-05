Hija de Mohamed Salah hace dos goles e hinchas del Liverpool explotan de emoción [VIDEO]

Es viral en YouTube. La Premier League finalizó y pese a que el Liverpool no pudo alzar la orejona, el delantero egipcio Mohamed Salah se consagró como uno de los goleadores del certamen luego de la última fecha; sin embargo, su hija le quitó el protagonismo durante las celebraciones.

Durante la ceremonia, en la que entregaron la Bota de Oro a Mohamed Salah por ser el goleador de la Premier League, el egipcio fue opacado por su propia hija de cinco años. La pequeña ingresó a la cancha del Anfield, cogió un balón y anotó dos goles, suceso que se hizo viral en YouTube.

Mohamed Salah ya se estaba retirando a los vestuarios, pero su pequeña se quedó en el campo. A la niña no le importó las cámaras y se puso a jugar frente a los miles de hinchas del Liverpool, quienes alentaron a la hija del egipcio ni bien ingresó a la cancha.

Tal y como se ve en el video viral de YouTube, la hija de Mohamed Salah presentó un gran dominio del balón y anotó en dos ocasiones.

Por su parte, los fanáticos del Liverpool, que se encontraban en las tribunas del Anfield, gritaron el gol de la hija de Mohamed Salah como si se tratase de un tanto del egipcio.

Mientras tanto, Mohamed Salah quedó completamente sorprendido y luego de ver los goles de su hija procedió a observarla con una sonrisa orgullosa. Sin duda alguna, lo que se hereda no se hurta.

Segundos después, Mohamed Salah se acercó hasta su hija, la cargó, le dio un beso y volvió a reír frente a los hinchas del Liverpool.

This is amazing to watch. Mo Salah’s daughter ❤️ pic.twitter.com/2jeDMgc2Y1