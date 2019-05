Alianza Lima: Matzuda y Gallardo fueron 'bautizados' tras debutar ante Melgar [FOTOS]

Alianza Lima rompió la maldición del 2-0 y superó a Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva por 3-2 con un agónico gol en el minuto 92. El triunfo fue muy importante porque el cuadro blanquiazul levanta cabeza pero también por el debut de dos juveniles que dejaron buena impresión.

Estamos hablando de Mauricio Matzuda y José Gallardo quienes asumieron la responsabilidad de colaborar con una ansiada victoria de local. Matzuda, incluso marcó el segundo tanto de Alianza en el segundo tiempo, mientras que Gallardo llegó del banco para asistir a Affonso para el 3-2 final.

Pese a su buena actuación, ambos jóvenes futbolistas no se escaparon del tradicional 'bautizo'. Cuando el plantel íntimo se retiraba de Matute, las cámaras de Gol Perú lograron captar el resultado de los recortes de cabello que sufrieron ambos jugadores.

Gonzalo Godoy fue el encargado de 'bautizar' a Matzuda, quien mostró toda su alegría luego de un debut soñado. "Uno sueña con eso, regalarle esto a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano que siempre están ahí. Antes de ayer, el profe Víctor me dijo que voy a arrancar, me dio toda la confianza, que vaya para adelante, que encare y toda la confianza se la devolví. (Estoy) contento, uno siempre sueña debutar acá, en el más grande, y hacer un gol es otra cosa", aseguró el juvenil aliancista.

Luego apareció Gallardo con un peinado no menos estrafalario que el de su compañero, cortesía de su padrino Carlos 'Che' Beltrán. "Entré en un momento complicado pero el profe me dio la confianza y gracias a Dios pude hacer bien las cosas. El profe me conoce, él me dijo que vaya y encare", indicó.