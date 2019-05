Barcelona vs. Getafe EN VIVO en la penúltima fecha de la Liga Santander

Barcelona recibe a Getafe en el Camp Nou EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por ESPN, beIN Sports, Facebook Live) HOY domingo desde las 11:30 a.m. en Perú y 7:30 p.m. en España, en duelo de la jornada 37 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partido vía LaRepublica.pe.

Después del desencanto que vivió Barcelona en la eliminación en la Champions League por la goleada de 4-0 que le propinó Liverpool, los ‘azulgrana’ deben cumplir con las jornadas de la Liga Santander a pesar que ya se adueñaron del título de la temporada.

Con la óptica puesta en no volver a caer en el corto recorrido que le deja la temporada, los pupilos de Ernesto Valverde tienen la obligación de levantar cabeza en el duelo ante Getafe, en el que tendrán la condición de local a su favor.

Sin embargo, Luis Suárez no podrá estar presente en el encuentro por una lesión en meniscal interna en la rodilla derecha, situación similar a la de Arthur y Dembélé, quienes serán reemplazados los juveniles Riqui Puig y Abel Ruiz.

En la otra cara de la moneda, Getafe no se conformará con una derrota o un empate, pues se juega su clasificación a la siguiente edición de la Champions League, por lo cual buscará alargar la mala racha del club ‘catalán’.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Getafe EN VIVO por la Liga Santander:

Barcelona: Jasper Cillessen; Moussa Wagué, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Nelson Semedo; Arthur Melo, Arturo Vidal, Carlos Aleñá; Malcom, Lionel Messi y Philippe Coutinho.

DT: Ernesto Valverde.

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Ignasi Miquel, Djené Dakoman, Leandro Cabrera; Dimitri Foulquier, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic, Mathias Olivera; Ángel Luis Rodríguz, Jorge Molina.

DT: José Bordalás

Barcelona vs Getafe EN VIVO: canales para ver la Liga Santander:

- Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Internacional: Facebook Live, Radio Barca, Bet365

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- España: beIN Sports Connect España, Movistar+, beIN LaLiga

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

- Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Barcelona vs Getafe EN VIVO: horarios para ver la Liga Santander:

El emocionante encuentro entre Barcelona vs Getafe está programado para las 11:30 a.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 10:30 a.m. Por su lado Argentina y Uruguay será a las 1:30 p. m. En España será a las 7:30 p.m.

Barcelona vs Getafe EN VIVO ONLINE: ¿Dónde ver por Internet el partido por la Liga Santander?

Si te interesa ver el partido entre del Barcelona vs Getafe HOY EN VIVO, LaRepublica.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo. Recuerda que también puedes ingresar a fútbol en vivo para conocer los partidos de hoy.