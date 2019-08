Manchester City goleó al Brighton y se coronó campeón de la Premier League [RESUMEN]

El Manchester City se coronó campeón de la Premier League 2018/2019 tras golear por 4-1 al Brighton en el The American Express Community Stadium. Los ‘Citizens’ ganaron su segundo título consecutivo de la mano del entrenador español Pep Guardiola, el sexto de Primera División inglesa, el cuarto en la era Premier.

El City arrancó con suspenso el partido, puesto que, Glenn Murray rompió el marcador con un tanto de cabeza a los 27’ minutos. Sin embargo, segundos después, Sergio Agüero apareció para emparejar las cosas con un sorberbio tanto tras pase de taco de David Silva. Mientras que Aymeric Laporte le dio vuelta al marcador con un letal testarazo.

En la segunda mitad, Riyad Mahrez amagó y definió con la derecha para colocar el balón y anotar el tercero al minuto 63’. Nueve minutos después, İlkay Gündoğan ejecutó un espectacular tiro libre y sentenció el 4-1.

Con este triunfo, Manchester City defiende el título de la Premier League al sumar 98 puntos, uno más que su escolta Liverpool, con 32 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Sergio Agüero terminó como goleador del equipo con 21 tantos y se quedó a uno de ser el máximo anotador de la Premier.

