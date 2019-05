Lucha libre: Árbitro enloquece en el ring y se convierte en Stone Cold [VIDEO]

Un evento de lucha libre independiente en Estados Unidos vio el regreso al ring de Stone Cold Steve Austin, excampeón mundial y miembro del Salón de la Fama de WWE. No obstante, el exluchador no estuvo en persona, sino que 'reencarnó' en un árbitro que no se dejó faltar el respeto.

Se hizo viral en Youtube, un video en el que un árbitro de lucha libre le llama la atención a un luchador que no hacía caso a sus indicaciones. Este gladiador, de tamaño considerablemente mayor al referí, no acepta la recriminación del colegiado y lo empuja, haciéndolo rebotar contra las cuerdas del cuadrilátero de forma violenta.

Lejos de amilanarse, el árbitro lo encaró y fue en ese momento en el que 'apareció' Stone Cold Steve Austin. El hombre de rayas le enseñó los dedo medios de ambas manos al irrespetuoso luchador y le aplicó la 'paralizadora', famosa movida que llevó al estrellato a la Serpiente Cascabel.

El efecto del golpe hizo que el luchador caiga inconsciente de manera estrepitosa ante el rugir del público que aplaudió de pie la respuesta del árbitro. No contento con eso, el referí siguió imitando al excampeón mundial de la WWE al burlarse de su rival caído a la misma manera de Stone Cold.

Cuando todo parecía haber terminado, el 'hombre a rayas' levantó al luchador para expulsarlo del ring por encima de la tercera cuerda, para luego caer hacia atrás de la misma manera de Steve Austin y haciendo el mismo 'saludo' con los dedos.

El video, que fue compartido en Youtube, ha levantado el interés de los fanáticos de la WWE y de la lucha libre en general, quienes se preguntan sobre la identidad de este referí que no se doblega ante la corpulencia de los luchadores que debe dirigir.