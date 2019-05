UFC 237 EN VIVO ONLINE vía Fox Action: Namajunas vs Andrade por el título de peso paja 

El título en juego. El evento UFC 237 se realiza esta noche en Río de Janeiro, Brasil ( desde las 7:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE por Fox Action) con una cartelera donde los peleadores locales buscan brillar ante su público. Además habrá un representante peruano en la cartelera.

La campeona más joven de la empresa, Rose Namajunas, de 26 años, defenderá el título peso paja contra la brasileña Jessica Andrade y tendrá al público en contra. La otra campeona femenina que defendió su cinturón en ese país fue Ronda Rousey en UFC 190 contra Bethe Correa, quien curiosamente también es parte de la cartelera.

En la coestelar estará el legendario Anderson Silva, quien con 42 años peleará ante el estadounidense Jared Cannonier en el peso medio en UFC 237. La 'Araña' quiere obtener una victoria en el octágono luego de dos años.

Otro que también peleará es Jose Aldo, el excampeón peso pluma. enfrentará a Alexander Volkanovski, un poco más joven pero extremadamente hambriento de gloria.

El peruano Carlos Huachin hace su debut en el octágono más famoso del mundo para enfrentar a Raoni Barcelos en un combate en la categoría peso gallo. Es el quinto peruano en participar dentro de UFC luego de Enrique Barzola, Claudio Puelles, Jesús Pinedo y Humberto Bandenay.

UFC 237: cartelera completa

Cartelera estelar en FOX Action – desde las 9:00 p.m.

Rose Namajunas vs Jessica Andrade: título Peso Paja

Jared Cannonier vs. Anderson Silva: combate peso mediano

Jose Aldo vs. Alexander Volkanovski: combate peso pluma

Thiago Alves vs. Laureano Staropoli

Irene Aldana vs. Bethe Correia

Preliminares en Fox Sports – 7:00 p.m.

Antonio Rogerio Nogueira vs. Ryan Spann

Kurt Holobaugh vs. Thiago Moises

Warlley Alves vs. Sergio Moraes

Clay Guida vs. B.J. Penn

Preliminares en UFC Fight Pass – 17:30 horas

Luana Carolina vs. Priscila Cachoeira

Raoni Barcelos vs. Carlos Huachin

Viviane Araujo vs. Talita Bernardo

UFC 237: horarios del evento

País: preliminares/ estelares

España: /02:00/04:00 horas.

Estados Unidos: /20:00/22:00 horas (EDT) / 17:00/19:00 horas (PDT).

México: 19:00/21:00 horas.

Chile: 20:00/22:00 horas.

Colombia: 19:00/21:00 horas.

Argentina: 21:00/23:00 horas.

Perú: 7:00 p.m./9:00 p.m.

¿Qué canales transmitirán en vivo el UFC 237 en el mundo?

Main Event: PPV (Estados Unidos a través de ESPN+), DAZN en España y Fox Action Premium (Latinoamérica).

Preliminares: ESPN (Estados Unidos), Fox Sports (Latinoamérica) y UFC Fight Pass (Latinoamérica y España).

Primeros preliminares: UFC Fight Pass (en todo el mundo).