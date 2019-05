Real Madrid vs. Real Sociedad: juegan por la fecha final de La Liga Santander | EN VIVO

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO | Ver Fútbol Gratis por Internet | LIVE STREAMING | Se enfrentan este domingo (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV y beIN Sports) por la última jornada de La Liga Santander. Este partido se jugará en el estadio de Anoeta y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y resumen través de LaRepública.pe.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Sociedad por La Liga Santander?

El Real Madrid vs. Real Sociedad, que se desarrollará a la misma hora del resto de compromisos por ser la fecha final de La Liga Santander, está programado para las 11:30 a. m. (hora de Perú) y 6:30 p. m. (hora de España). A continuación, te dejamos los horarios en el mundo:

México - 10:30 a. m.

Ecuador - 11:30 a. m.

Colombia - 11:30 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 11:30 a. m.

Bolivia - 12:30 p. m.

Venezuela - 12:30 p. m.

Argentina - 1:30 p. m.

Chile - 1:30 p. m.

Uruguay - 1:30 p. m.

El Real Madrid dará por finalizado una temporada para el olvido, en donde no tuvo la presencia de Cristiano Ronaldo, cambió de entrenador en dos oportunidades y queda fuera —de manera temprana— de las competiciones que disputó: Liga Santander, Copa del Rey y Champions League.

Ante esto, el técnico Zinedine Zidane dio una de sus últimas conferencias de la temporada enviando un mensaje de motivación al aficionado madridista, asegurando que "se puede ilusionar" por el proyecto que han comenzado a dar forma para olvidar la actual campaña.

"Le tengo que decir es que el Real Madrid quiere transmitir a su afición que siempre piensa en hacer las cosas bien y en mejorar. En la historia se ha ganado muchísimo, todos los que han pasado por aquí y la historia del Real Madrid siempre va a crecer y obliga a hacer las cosas mejores. Nadie nos va a quitar lo que hemos hecho en la Champions, nadie", afirmó 'Zizou'.

Por otro lado, antes de referirse a la Real Sociedad como rival, habló sobre la responsabilidad que tuvo su colega Ernesto Valverde en la eliminación del FC Barcelona en la Liga de Campeones. "Injusto o no ellos lo sabrán, pero lo que ha hecho Valverde hasta ahora es fenomenal. No soy quien para decir si es justa o injusta la critica, él sabe cómo funciona, pero lo que puedo asegurar es que no se puede dudar de su trabajo", señaló Zidane.



¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Sociedad por La Liga Santander?

Para poder seguir todos los pormenores del Real Madrid vs. Real Sociedad, podrás recurrir a la siguientes señales de TV: DirecTV Sports y beIN Sports.

Real Madrid vs. Real Sociedad: pronóstico y/o apuestas por Internet del partido por La Liga Santander

- Te Apuesto: Real Sociedad (2.80), Empate (3.35), Real Madrid (2.00)

- Inkabet: Real Sociedad (3.10), Empate (3.70), Real Madrid (2.20)

- Betsson: Real Sociedad (3.05), Empate (3.75), Real Madrid (2.20)

- Bet365: Real Sociedad (3.10), Empate (3.80), Real Madrid (2.20)

Real Madrid vs. Real Sociedad: alineaciones probables del partido por La Liga Santander

Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Moreno, Llorente, Muñoz; Rubén Pardo, Zubeldia, Merino; Juanmi, Barrenetxea y Oyarzabal.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Asensio y Benzema.