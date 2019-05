Nicolás Córdova: "No creo que Paolo Guerrero lo haya necesitado bolsa de minutos para jugar"

Universitario de Deportes ha entrado a una crisis de resultados que ha tenido muy mortificado al técnico Nicolás Córdova, quien luego de perder ante la Academia Cantolao expresó su disconformidad con la bolsa de minutos de la Liga 1 2019.

Luego del Universitario vs. Cantolao, el entrenador chileno no solo se refirió a los inconvenientes que tuvieron sus dirigidos para anotar un gol y tratar de llevar algún punto, sino que también dio a entender que la regla de la bolsa de minutos influye en el rendimiento de su equipo.

"Mi trabajo no es promover jugadores para generar ingresos al club. Mi trabajo en Universitario es ganar el fin de semana. Entonces, yo debo poner lo mejor que yo vea. Si (el jugador) es bueno va a jugar siempre. Mi convicción no pasa por la edad que tienen, pasa porque creemos que son buenos jugadores", afirmó Nicolás Córdova.

Para aclarar mejor el panorama, el estratega de la 'U' mencionó a algunos jugadores jóvenes de la Liga 1 2019 que no necesitan de la bolsa de minutos para jugar, como son los casos de Jesús Pretell y Fernando Pacheco en Sporting Cristal.

Asimismo, Nicolás Córdova tomó como ejemplo a Paolo Guerrero, quien desde muy joven viajó a Alemania para jugar por el Bayern Múnich y nunca se vio forzado a jugar por una regla, sino por su talento con el balón.

"Lo que pasa es que en algunos clubes hay jugadores más potentes que otros. Pretell no necesita de la bolsa de minutos para jugar, Pacheco no necesita de la bolsa de minutos para jugar y no creo que Paolo Guerrero haya necesitado de una bolsa de minutos para jugar. Los jugadores buenos van y juegan", aseveró el DT de Universitario de Deportes.



Conferencia completa del técnico de Universitario de Deportes