Seleccion peruana Sub 23: conoce a la nueva lista de convocados de Nolberto Solano

Nueva lista de convocados para la selección peruana sub 23. Nolberto Solano no se detiene al mando Bicolor y buscar hacer una buena campaña en los Juegos Panamericanos 2019. El Perú será el anfitrión y no querrá desentonar en el torneo que reúne varias disciplinas deportivas, entre ellas el fútbol. Este viernes se emitió la nueva lista de convocados para el tercer microciclo.

Con el mensaje: “Anunciamos la lista de convocados por el profesor Nolberto Solano para el tercer microciclo de la selección peruana Sub 23”, se conoció vía Twitter a los jugadores del medio local que se tendrán a reportar a las órdenes del Maestrito.

De esta manera los invitados a esta edición serán: en el arco Massimo Sandi, Ángel Zamudio, Carlos Cácela y Emile Franco; los defensas Carlos Cabello, Jefferson Portales, Eduardo Rabanal, Marco Saravia, Kevin Moreno, Alec Deneumostier, Leonardo Mifflin y Brayan Velarde. En el medio estarán Yuriel Celi, Aldair Fuentes, Kevin Sandoval, Yamir Oliva, Brandon Palacios, Andy Polar, Shonn Sánchez, Erick Perleche y Jesús Barco.

Los delanteros llamados son Kevin Quevedo, Mauricio Montes, José Rivera y Luis Acuy. Los futbolistas que integran esta nómina tendrán que presentarse este lunes 13 de mayo a la Videna de San Luis, los entrenamientos están pactados a la 9:30 am.