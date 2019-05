Mauricio Pochettino y Jürgen Kloppn enfrentados en el campo de juego

Pochettino y un estilo combativo

Un equipo que no fichó a inicio de temporada porque la prioridad era que el estadio esté terminado. Con la mitad de presupuesto del Manchester City o el Chelsea, el Tottenham de Mauricio Pochettino demostró que lo imposible puede ser posible en el fútbol al remontar una llave que llegó a estar 3-0 en contra ante el Ajax.

“Lloro de alegría al ver a mis jugadores luchar contra la adversidad, hay que trabajar con pasión para lograr las cosas”, dice el entrenador argentino que se metió a la cancha del Johan Cruyff Arena eufórico para celebrar entre lágrimas. El año pasado, el Real Madrid tocó su puerta pero Pochettino ya había firmado la renovación con los ‘Spurs’ y el DT cumplió su palabra. Convenció a figuras como Harry Kane y Delle Alli de no dejar el proyecto pensando en que podían dar una sorpresa y el sueño está muy cerca de ser realidad.

Primera vez en su historia que el Tottenham llega a la final de la Champions y mucho tiene que ver el espíritu combativo del DT, que ya tiene cinco años en el plantel que ha terminado transformando a su semejanza. Sin grandes nombres (salvo el ahora lesionado Kane, Eriksen y Son) pero donde ha resaltado el equipo, el Tottenham se ha convertido en el equipo que nadie esperaba en Madrid este 1 de junio.

Adaptable en la táctica, ha pasado del 4-2-3-1 a un ordenado 4-4-2, aunque para Pochettino va más allá de eso. Buscaba un equipo que nunca deje de luchar y lo logró perfectamente.

El ‘rock and roll’ de Jürgen Klopp

Hay historias que están destinadas a cruzarse. Un Liverpool en decadencia caía en el 2015 en las manos de Jürgen Klopp, este alemán con look de científico loco que creía tener la fórmula del éxito para los ‘Reds’. La última vez que los ingleses consiguieron el título de la Champions fue en el 2005, en esa épica remontada en la final ante el Milan que terminaron ganando en penales.

La historia parece repetirse, después de darle vuelta a una serie que parecía perdida ante el Barcelona, en un Anfield Road excelso, contagiado por este ‘rock and roll’ de un equipo que no tiene freno, que cuenta con uno de los ataques más efectivos con el tridente de Firmino, Salah y Mané. Pero Klopp también supo gestionar carencias y le impuso su propia filosofía para los momentos complicados. El alemán también tiene una cuenta pendiente: conseguir un título europeo y sacarse de encima esa mufa de no poder ganar en las últimas seis finales, la última el año pasado con el Real Madrid.

“Hay cosas mas importantes en la vida”, decía tras perder una de ellas. Pero Klopp, ganador por excelencia, ha logrado que el martes pasado todos se abracen en Anfield y canten el clásico ‘You’ll never walk alone’ mientras celebraban una milagrosa clasificación. Ese ya era un gran triunfo. O también ver cómo sus jugadores se contagiaban de su personalidad para pelear. “Never give up” (Nunca te rindas) decía el polo de Salah, ausente ante el Barza. Como si la frase la hubiera dicho el mismo Klopp.