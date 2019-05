Cristal da el golpe en Asunción

El fútbol no tiene lógica. Cuando se lo propone no cree en las estadísticas y se olvida de las malas actuaciones que pudo tener un equipo. Ello quedó demostrado en la Champions League, Melgar también se contagió esa rebeldía y ayer por la noche fue el turno de Sporting Cristal. Los celestes dejaron de lado todas las adversidades y lograron la hazaña de vencer 1-0 a Olimpia en Asunción y clasificar a la Copa Sudamericana por quedar en el tercer lugar del grupo C de la Copa Libertadores.

Cristal tenía que obtener un resultado abultado para pasar a la octavos de final de la Libertadores o solo ganar para seguir en una competencia internacional, pero dependiendo de lo que pasara en el otro partido entre Godoy Cruz y Universidad de Concepción -uno de ellos debía ganar-. Ello hizo que el técnico Claudio Vivas deje los miedos de lado y apueste por un equipo agresivo y mande jugadores rápidos y de buen pie como es el caso de Fernando Pacheco, Cristian Ortiz, Christofer Gonzales y Cristian Palacios, que realizó la función de ‘9’ en lugar del lesionado Emanuel Herrera.

Con el rival controlado, la visita apostó por el contragolpe y ello le dio resultado a los 45’ del primer tiempo. Palacios realizó un jugada individual y desde el borde del área realizó un remate que venció al guardameta Alfredo Aguilar.

En el segundo tiempo, Olimpia buscó la igualdad de manera desesperada. Cristal pudo ampliar el marcador por una buena jugada de Pacheco que no culminó bien. Los paraguayos intentaron por el juego aéreo y remate de larga distancia, pero el portero Patricio Álvarez tuvo una gran noche. Cristal tenía que esperar que Universidad de Concepción pierda y así pasó en un duelo lleno de emociones. Los cerveceros, por su parte, en 90 minutos pasaron de la depresión a una alegría inesperada. Una sorpresa hecha de Cristal. ❖

