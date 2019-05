Universitario: Resolución de Corte Suprema reduciría deuda con la Sunat

Siguen las buenas noticias para Universitario de Deportes en torno al tema administrativo y de deudas. Luego de la medida cautelar que ordenó a Indecopi a revisar la participación de Gremco como acreedor de la 'U', se suma una nueva resolución que podría reducir la deuda ostensiblemente.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente declaró fundada la acción popular que presentó Universitario de Deportes contra la Sunat. La Corte Suprema aceptó el proceso constitucional mediante el cual se pueden eliminar intereses capitalizados de deudas tributarias.

El procedimiento estuvo entrampado, ya que una norma reglamentaria no permitía que las entidades bajo proceso concursal se acojan a ella. Sin embargo, Universitario interpuso una acción popular que dejó sin efecto dicho decreto, permitiendo que los clubes puedan ampararse a ella.

En concreto, esta resolución obliga a la Sunat a recalcular el crédito con la 'U', el cual podría reducirse. Según fuentes consultadas por el Diario Líbero, la deuda bajaría en uno 30 millones de soles.

Además, esta decisión de la Corte Suprema no solo le traería beneficios a Universitario de Deportes, otros clubes concursados como Alianza Lima podrían ver su deuda con la Sunat reducida. En el caso del cuadro 'blanquiazul', Sunat perdería el 66% que posee y el grupo que busca comprar la deuda no podría hacer cambios en el Plan de Reestructuración hasta no ponerse de acuerdo con el resto de acreedores.