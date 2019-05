Luis Suárez se lesionó y peligra su participación en la Copa América

Dura baja para Barcelona y Uruguay. El club catalán informó este jueves que el delantero Luis Suárez sufrió una lesión meniscal interna de la rodilla derecha y será sometido a una artroscopia que lo deja fuera de los últimos partidos de temporada.

El atacante uruguayo no jugará la final de la Copa del Rey del próximo 25 de mayo ni los dos últimos partidos de la Liga Santander, donde Barcelona ya salió campeón.

Luis Suárez jugó los 90' del partido entre Barcelona vs Liverpool que culminó con la eliminación de los azulgranas. Hasta no conocer los resultados de la misma, el club no podrá determinar el tiempo que necesitará el goleador para recuperarse.

El uruguayo ha conseguido 25 dianas en la temporada 2018-19 entre todas las competiciones con los catalanes. Se tenía previsto que Suárez participara en la próxima Copa América a jugarse en junio, pero esto complica a los uruguayos.

El conjunto charrúa debuta el 19 de junio ante Ecuador en Belo Horizonte por la primera jornada del Grupo C, zona que también comparte con Japón y Chile.