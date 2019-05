El día que Alianza Lima rechazó jugar un amistoso contra Jurgen Klopp

Jurgen Klopp, el director técnico del momento, acaba de hacer historia en la Champions League al clasificar a su segunda final consecutiva con el Liverpool remontando un 3-0 en contra ante el poderoso Barcelona de Lionel Messi.

Esta será la tercera final del alemán quien no pudo hacerse del título ni con los 'Reds' ni con el Borussia Dortmund. No hay duda que Jurgen Klopp está escribiendo las páginas más importantes de su historia en el fútbol, un 'libro' en el que Alianza Lima figura con una anécdota poco conocida.

Según cuenta el periodista Segundo Alcalde, exeditor de La República, el hecho sucedió durante la pretemporada 'blanquiazul' del 2013 en España. Susana Cuba dirigía el club y Wilmar Valencia era el entrenador encargado de 'lavarle la cara' al equipo luego del desastroso 2012 en el que pelearon el descenso.

Alianza Lima realizó sus entrenamientos en el club Las Mangas de Murcia. Allí, disputaron tres amistosos contra la Universidad de Murcia (0-2), CD Guadalajara (0-3) y Alcalá (2-0). Fue durante este estadía en el que el popular equipo peruano tuvo su primer y único contacto con el afamado estratega.

Mientras Henry Quinteros, George Forsyth, Paolo Hurtado y otros futbolistas de 'íntimos' realizaban el calentamiento en una cancha anexa, Jurgen Klopp, quien observaba los entrenamientos con su asistente, se acercó con la humildad que siempre lo caracterizó.

El técnico se dirigió al comando técnico de Alianza para conversar con Freddy Prado. "Muy buenos días, míster. ¿Le parece si su equipo y el mío juegan un partido de práctica?", señaló Klopp sin obtener respuesta del profesor Prado.

El actual entrenador de Liverpool no se dio por vencido e insistió en su requerimiento solo para recibir una adusta respuesta: "Mire, señor. No podemos porque hoy solo haremos trabajos físicos". Klopp entendió el mensaje y se retiró serenamente, no sin antes despedirse con una frase que dejó a Prado estupefacto: "Bueno míster, soy Jurgen Klopp, entrenador del Borussia Dortmund. Subcampeón de la Champions. Le deseo muchos éxitos".

Al conocerse lo sucedido, Freddy Prado tuvo que soportar las recriminaciones de parte del plantel blanquiazul. Incluso el capitán del equipo en ese entonces, Walter Ibañez, lo reprimió. "Qué hizo... ¿Por qué no aceptó para jugar? Era Klopp. Nada menos que Klopp. ¿Cómo dejó pasar esta oportunidad?", indicó.

Al regresar al Perú, la administradora temporal de Alianza Lima, Susana Cuba, estalló en cólera al enterarse del suceso y estuvo a punto de separar al preparador físico del cuerpo técnico, no obstante se quedó en el equipo a pedido de Wilmar Valencia.