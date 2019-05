Tottenham: El emotivo llanto de Pochettino tras la hazaña en Champions [VIDEO]

Mauricio Pochettino, director técnico del Tottenham, no pudo contener las lágrimas luego de la histórica clasificación de su equipo a la final de la UEFA Champions League, tras derrotar 3-2 a su similar del Ajax en el mismísimo 'Johan Cruyff Arena'.

"Todavía es difícil hablar, gracias al fútbol, gracias a los jugadores", señaló el estratega argentino del conjunto londinense con visible emoción tras la contienda.

Raw emotion. This is what it means.



💙 💙 💙 #UCL ⚪️ #COYS

pic.twitter.com/N6hkZlDBsS