Peñarol vs Flamengo EN VIVO: Mira aquí el partido por la Copa Libertadores vía Fox Sports

Peñarol vs Flamengo EN VIVO ONLINE | STREAMING POR FACEBOOK WATCH GRATIS | Peñarol recibe HOY al Flamengo por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 en el estadio Campeón del Siglo vía Fox Sports 2. Si quieres ver fútbol en vivo gratis, puedes ingresar al portal del diario La República, donde encontrarás el resumen, goles, pronóstico y minuto a minuto de este y otros partidos internacionales.

Peñarol recibe al poderoso Flamengo de Brasil en un partido decisivo para ambos equipos ya que está en juego un cupo a los octavos de final de la Copa Libertadores 2019.

Los dos equipos están en lo alto del Grupo D de la Copa Libertadores con nueve puntos cada uno; sin embargo, el Flamengo tiene +6 goles de diferencia contra +2 del Peñarol, motivo por el que un empate le bastaría a los brasileños para clasificar a octavos de final como líder.

En cambio al Peñarol solo le sirve la victoria para asegurarse un cupo a octavos de final de la Copa Libertadores, sino dependerá del resultado entre Liga de Quito y San José de Oruro.

El partido entre Peñarol y Flamengo será una revancha para los brasileños ya que en el partido de ida en el estadio Maracaná perdieron sorpresivamente por 1-0. Esto significó para los uruguayos una gran hazaña en un estadio lleno de historia, pero una desgracia para los dirigidos por Abel Braga.

Diego López, DT del Peñarol, es consciente que su equipo debe ganar sí o sí para no arriesgar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2019. "Es una fase definitoria para los dos. Nos jugamos la clasificación. No es el mismo partido que en Maracaná. Pero sabemos lo que tenemos que hacer adentro de la cancha. Ya los enfrentamos y sabemos lo que pueden dar. Juegan bien adentro y afuera de casa, entonces no los podemos dejar jugar. Tienen mucha calidad", dijo el estratega.

"Con Flamengo tenemos un resultado solo. Este encuentro define la fase de grupos. Hay que jugar con la cabecita, no salir a ganar en cinco minutos", agregó el DT de Peñarol en conferencia de prensa.

Peñarol vs Flamengo: Posibles alineaciones

Peñarol: Kevin Dawson - Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema, Lucas Hernández - Brian Rodríguez, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Walter Gargano - Gabriel Fernández y Lucas Viatri. DT: Diego López.

Flamengo: Diego Alves - Pará, Leo Duarte, Rodrigo Caio, Rene - Everton Ribeiro, Willian Arão, Diego, Gustavo Cuéllar, Bruno Henrique - Gabigol. DT: Abel Braga.

Peñarol vs Flamengo por Copa Libertadores: Horarios en el mundo

Partido País Hora Peñarol vs Flamengo Argentina 21:30 horas Peñarol vs Flamengo Brasil 21:30 horas Peñarol vs Flamengo Bolivia 20:30 horas Peñarol vs Flamengo Chile 20:30 horas Peñarol vs Flamengo Colombia 19:30 horas Peñarol vs Flamengo Ecuador 19:30 horas Peñarol vs Flamengo México 19:30 horas Peñarol vs Flamengo Paraguay 20:30 horas Peñarol vs Flamengo Perú 19:30 horas Peñarol vs Flamengo Uruguay 21:30 horas Peñarol vs Flamengo Venezuela 20:30 horas Peñarol vs Flamengo Estados Unidos 19:30 horas

¿Dónde van a jugar Peñarol vs Flamengo?

El partido en Peñarol vs Flamengo por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se disputará en el estadio Campeón del Siglo.

Este es un estadio de fútbol que pertenece al Peñarol. Se ubica en el barrio de Bañados de Carrasco, Montevideo, Uruguay.

El estadio Campeón del Siglo tiene una capacidad para 40 mil asistentes, distribuidos en cuatro tribunas: norte (Frank Henderson), sur (José Pedro Damiani), oeste (Washington Cataldi) y este (Gastón Güelfi). Los nombres de las tribunas corresponden a dirigentes vinculados con la historia del Peñarol.