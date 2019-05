Niño hincha de Liverpool se burla de Lionel Messi tras quedar fuera de Champions [VIDEO]

Tras la humillación sufrida por parte del Barcelona al recibir cuatro goles del Liverpool, las burlas contra los azulgranas estuvieron a la orden del día. Pero hubo una en particular, la de un niño hincha de los ‘Reds’ que se mofó de Lionel Messi tras el pitazo final en Anfield.

Resulta que luego de que Liverpool concretara la hazaña para sacar el boleto a la final de la Champions League, un niño saltó de la tribuna al campo de juego en el momento en que sus ídolos festejaban y los jugadores del Barcelona masticaban su derrota tras diluirse increíblemente la opción de seguir peleando por la Orejona. En el trayecto el pequeño hincha inglés se cruzó con Lionel Messi y logró captar su mirada para terminar haciéndole un gesto con las manos.

El argentino diezmado por la derrota solo atinó a mirarlo mientras que el niño era perseguido por la seguridad del estadio. El 10 azulgrana tenía sobre sus hombros la presión de repetir el buen espectáculo que ofreció en el duelo de ida del Camp Nou. Ahí brilló con luz propia y marcó un doblete, una de sus dianas fue un magistral tiro libre del que todos hablaron por días.

Lamentablemente Lío en Anfield se reencontró con los fantasmas de la anterior Champions League, los mismos que hicieron que cayeran ante la Roma.

After Liverpool knocked out Barça, a ball boy ran on the pitch and trolled Leo Messi. Insane. 😭 pic.twitter.com/axNCkbmXf7