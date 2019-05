Ajax vs Tottenham: Lucas Moura pone el 2-1 y le da vida a los 'Spurs' [VIDEO]

La Champions League no deja de darnos partidos emocionantes y este Ajax vs Tottenham no es la excepción. El cuadro holandés ganaba por 2-0 y parecía estar seguro en la final del torneo, sin embargo a los 10 minutos del segundo tiempo, Lucas Moura apareció para darle vida a los 'Spurs'.

Todo comenzó con una tremenda carrera de Dele Alli quien tuvo tiempo hasta de sacarse a un defensa del Ajax, sin embargo el último toque le quedo largo. Antes de que el esférico quede en poder de la zaga holandesa, Lucas Moura arremetió a toda velocidad anticipando a todos.

Ampliaremos en breve...