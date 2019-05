Ajax vs Tottenham EN VIVO: por semifinales de Champions League

Ajax vs Tottenham EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports y ESPN 2: se enfrentan este miércoles en el Johan Cruyff Arena por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League a las 2:00 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe.

Liverpool consiguió la hazaña y derrotó a Barcelona por 4-0 en el partido de vuelta de la semifinal, remontando el 3-0 del Camp Nou. Los 'Reds' ya se encuentran en la final y esperan a su rival entre Ajax y Tottenham que definen en Amsterdam su pase al Wanda Metropolitano.

El Ajax ha sido la revelación del campeonato jugando un exquisito fútbol y eliminando a dos gigantes mundiales como lo son Real Madrid y Juventus en octavos y cuartos de final respectivamente. Ahora, cierra la serie de semifinales en casa ante un Tottenham herido en su amor propio.

El cuadro holandés busca coronar una espléndida temporada regresando a una final continental. Es líder en el torneo local y acaba de salir campeón de la Copa Holanda (al derrotar al Willem II por 4-0), por lo que esta clasificación colocaría al equipo de Erik ten Hag de regreso en la elite del fútbol europeo.

Por su parte, Tottenham deberá hacer un partido casi perfecto para acceder a la final. Luego de perder de local 1-0 ante los de Amsterdam, tendrán que salir con todo para redondear una serie semifinal llena de sorpresas y forzar una final inglesa.

Mauricio Pochettino podrá contar con la presencia de Heung-min Son quien no pudo jugar en la ida por acumulación de tarjetas amarillas. La estrella surcoreana estará acompañada en el ataque por Dele Alli y Lucas Moura. La duda está en la presencia de Eric Dier o Victor Wanyama en la mitad de la cancha.

Últimos partidos de Ajax :

Ajax tiene solo una derrota y un empate en sus últimos 17 partidos, consolidando un gran momento futbolístico. Vienen de golear 4-0 al Willem II de Renato Tapia por la final de la Copa Holanda.

Últimos partidos de Tottenham:

Tottenham no llega en un gran momento, en la Liga Premier aseguro su presencia en la próxima Champions League pero no consiguió acercarse al Manchester City para pelear por el título. Además, ha perdido 4 de sus últimos 5 partidos.

Últimos partidos entre ambos:

Donny van de Beek fue el encargado de anotar el gol del Ajax en cancha de los 'Spurs' que le dio la victoria a los de Amsterdam. El equipo holandés deberá mantener la ventaja en casa para volver a una final de Champions League.



Ajax vs Tottenham ¿a qué hora inicia el partido por la Champions League?

El Ajax vs Tottenham, será la segunda semifinal de la Champions League, está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 2:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Ajax vs Tottenham: ¿qué canal pasará el partido por la Champions League?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de Fox Sports y ESPN 2.

Perú: vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Alemania: vía DAZN, Sky Sport 1 HD , Sky Sport UHD y Sky Go

Argentina: vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: vía Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

¿Dónde ver EN VIVO el Ajax vs Tottenham por la Champions League?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Champions League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Ajax vs Tottenham por la Champions League: pronóstico y/o apuestas del partido

- Te Apuesto: 2.00 (Ajax), 3.90 (empate) y 3.30 (Tottenham)

- Inkabet: 2.25 (Ajax), 3.70 (empate) y 3.30 (Tottenham)

- Betsson: 1.21 (Ajax), 3.75 (empate) y 3.30 (Tottenham)

Ajax vs Tottenham : probables alineaciones

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic.

Tottenham: Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Sissoko, Eriksen, Dier o Wanyama; Son, Alli, Moura.

Árbitro: Felix Brych (ALE)

Estadio: Johan Cruyff Arena.

