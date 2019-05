“Solo existe un rey”: ¿una indirecta del Santos de Brasil para Messi?

La rivalidad entre Argentina y Brasil, en los distintos ámbitos futbolísticos, siempre va estar encendida, no importa el contexto, pues solo es necesario encontrar un detalle para restregar al otro su superioridad. Y en esta ocasión no hubo excepciones, pues la sorpresiva derrota del Barcelona no ha sido desaprovechado por el Santos FC quien mandó un mensaje para trolear al astro argentino.

El Barcelona era el favorito para ser uno de los finalistas de la Champions League, el próximo 1 de junio, sin embargo, fue derrotado de una manera escandalosa, quedando afuera. Y, como era de esperarse, uno de los más señalados por esta derrota ha sido Lionel Messi, quién para millones es el mejor jugador de la historia.

Sin embargo, hoy el jugador argentino poco o nada pudo hacer nada frente al poderío inglés del Liverpool; por tal motivo, el Santos de Brasil no dudo en hacer uso de sus redes sociales para trolear a Messi colocando el mensaje, después de que concluya el partido en Anfield, “solo existe un rey” y adjuntando la foto de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé.

Hay que tener en cuenta que Messi es uno de los mejores jugadores de fútbol de la actualidad, pero, para millones, no solo es de la actualidad, sino, el mejor de toda la historia. Lamentablemente, para el delantero argentino, no le ha ido bien con la Selección Argentina y hoy, en un partido clave con su club deportivo, tampoco pudo destacar.

El épico mensaje que publicó el Santos brasileño ha dado mucho de que hablar. Muchos usuarios de la red han acompañado la publicación con diversos memes y mensajes, en los cuales aprovechan para mofarse de Messi y compañía, quienes no fueron capaces de conseguir su pase a la final.

Está claro que Messi es uno de los mejores jugadores de fútbol, sin embargo, por su posición, sus acciones, positivas o negativas, siempre generarán mucho eco. Por ahora, el Liverpool FC queda a la espera de conocer a su rival para la final de la Champions League, que sadrá de la llave entre el Ajax de Amsterdam y el Tottenham Hotspur.