Mohamed Salah predijo la goleada del Liverpool contra Barcelona con un curioso polo [VIDEO]

Mohamed Salah se perdió la semifinal de vuelta con Liverpool ante Barcelona por la Champions League en Anfield Road, por una conmoción craneal que sufrió en el último partido ante Newcastle por la Premier League. El delantero egipcio se sumó a la baja del brasileño Roberto Firmino, dos de las máximas estrellas del equipo de Jurgen Klopp.

Ya recuperado pero sin el alta médica, Mohamed Salah acudió a Anfield Road como un hincha más y se dejó ver con un polo que dice “Never Givep Up” (Nunca te rindas), arengando a sus compañeros para la remontada frente a los azulgranas. Y pareció predecirlo.

“No encuentro una explicación para lo que ha pasado en una noche mágica en la que la hinchada ha sido muy importante para nuestra victoria. Es Fútbol. Díficil de describir, dijo Klopp. Y agregó: “Ganar es difícil, pero hacerlo sin haber recibido goles...no entiendo cómo lo hicimos”.

"Lo que pasó el día de Barcelona... no merecimos perder. Dije a los chicos que teníamos que volver a hacer lo mismo pero más. No sé como lo han podido hacer. Es de los tres mejores partidos que he vivido en mi carrera", finalizó.

El Liverpool ganó 4-0 al Barcelona, remontó el 3-0 de la ida de las semifinales de la Champions League y se clasificó para su novena final de la máxima competición continental con dobletes de Divock Origi y Georginio Wijnaldum. Del ganador entre Ajax y Tottenham, saldrá su rival en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.