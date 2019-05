Barcelona vs Liverpool EN VIVO: Sigue aquí el minuto a minuto vía Fox Sports

Barcelona vs Liverpool EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO GRATIS | STREAMING POR INTERNET | Barcelona de Lionel Messi enfrenta HOY al Liverpool por la vuelta de la semifinal de la Champions League a partir de las 14:00 horas (Perú) desde el mítico estadio Anfield. Si quieres ver la Liga de Campeones gratis, puedes ingresar a la web del diario La República, donde encontrarás el pronóstico, resumen, goles, jugadas polémicas y más de este y otros partidos internacionales.

Barcelona visita hoy martes 7 de mayo el Anfield con la finalidad de rematar la goleada que le propinó al Liverpool en la primera semifinal de la Champions League, donde ganó por 3-0, resultado que lo colocó a un paso de la gran final que será el 1 de junio en Madrid.

El equipo liderado por Lionel Messi llega en un buen momento al duelo contra el Liverpool, pero el entrenador Ernesto Valverde no está para nada confiado, motivo por el que le ha pedido a sus jugadores que entreguen todo en la vuelta de la semifinal de Champions League.

"Hay que jugar un partido como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después. Realmente es un punto y final para uno de los dos equipos y queremos que sea para ellos", señaló el DT del Barcelona durante una conferencia de prensa el pasado lunes.

Recordemos que en la última edición de la Champions League, durante los cuartos de final, en el partido de ida, el Barcelona venció a la Roma por 4-1, pero el equipo de Lionel Messi quedó eliminado tras perder por 3-0 en la vuelta. Esta experiencia no quiere ser repetida por Ernesto Valverde.

"Tenemos que plantearnos el partido sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar aquí", sostuvo el entrenador del Barcelona, equipo que solo está enfocado en la Champions League luego de coronarse campeón de la Liga Santander hace una semana.

Para su mala suerte, el estratega 'azulgrana' no podrá contar con el francés Dembélé, quien salió lesionado del muslo izquierdo tras el partido contra el Celta de Vigo por la Liga Santander.

Ernesto Valverde comentó que la ausencia de Dembélé ante Liverpool por la semifinal de la Champions League "es un problema". Lo más probable es que sea reemplazado por el brasileño Philippe Coutinho, quien acompañaría en la ofensiva a Lionel Messi y Luis Suárez.

Por su parte, el Liverpool también presentará serias bajas ante el Barcelona por la Champions League. El equipo inglés no contará con el brasileño Roberto Firmino ni con Mohamed Salah. "Ninguno está disponible para mañana", dijo el técnico Jürgen Klopp.

Roberto Firmino jugó algunos minutos en la ida contra el Barcelona por la Champions League, pero las molestias musculares que arrastra desde un entrenamiento de la semana pasada, le impedirán que juegue hoy en Anfield.

Mientras tanto, Mohamed Salah, mejor goleador de la liga inglesa, tuvo que ser retirado en una camilla el último sábado luego de sufrir un golpe en la cabeza durante el partido contra el Newcastle. "Salah se siente bien, pero no está lo suficiente bien para jugar, eso es todo", dijo el DT del Liverpool durante una conferencia de prensa.

Sin Firmino ni Salah, el estratega del Liverpool tendrá que apoyarse en Sadio Mané, Xherdan Shaqiri y Daniel Sturridge. "No tendremos a nuestros dos mejores delanteros, hay que marcar goles al Barcelona... sé que no es fácil pero vamos a intentarlo", finalizó Jürgen Klopp.

El Liverpool saldrá con todo desde el arranque porque necesita remontar el 3-0 sufrido en el juego de ida disputado en el Camp Nou. Por este motivo y sabiendo que tendrá una actitud intensa desde el minuto inicial, las casas de apuesta creen que el equipo inglés anotará más de un gol.

El Barcelona no es un equipo sólido en defensa, siendo factible que cometan errores debido a la presión incesante del Liverpool. De acuerdo con las casas de apuestas, la semifinal de la Champions League pinta para que los ingleses anoten 2 goles como mínimo, más allá que terminen fuere de la competición.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; James Milner o Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Fabinho; Divock Origi, Sadio Mané, Daniel Sturridge o Shaqiri.



Barcelona: Marc ter Stegen; Nélson Semedo o Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arturo Vidal; Coutinho, Luis Suárez, Lionel Messi.

En países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela podrás disfrutar en vivo del Barcelona vs Liverpool por la Champions League a través de las señales de Fox Sports y ESPN 2.

Si te encuentras en España y quieres seguir en directo el duelo entre Barcelona vs Liverpool por la semifinal de la Champions League, puedes sintonizar Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

En caso viva en Estados Unidos, tendrás más opciones para ver en vivo el Barcelona vs Liverpool. Estos son los canales oficiales que transmitirán la semifinal de la Champions League: Univision NOW, Univision Radio, Watch TNT, Univision, Radio Barca, TNT USA, Univision Deportes y B/R Live.

