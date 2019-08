Barcelona pierde 4-0 ante el Liverpool y queda eliminado de la Champions League [RESUMEN]

La noche del 7 de mayo de 2019 jamás será olvidada por los 'reds'. El Liverpool hizo un magnífico partido y goleó por 4-0 al Barcelona con dos goles de Divock Origi y Giorginio Wijnaldum. De esa forma, remontaron el 3-0 que obtuvieron en la ida de las semifinales de la Champions League.

A los pocos minutos del partido, en el séptimo para ser exactos, el Liverpool anotó el primer tanto gracias al belga Divock Origi. Este gol fue gritado por todo el Anfield, que no dejó de alentar durante los 90 minutos que duró la semifinal de la Champions League.

Posteriormente, Giorginio Wijnaldum marcó un doblete en solo dos minutos. El holandés ingresó en el segundo tiempo en reemplazo del lateral izquierdo Andrew Robertson y terminó convirtiéndose en uno de los héroes del Liverpool.

El partido se dirigía hacia el tiempo extra, pero una jugada inesperada de Trent Alexander-Arnold en el minuto 79 dio el pase a la final al Liverpool.

El Liverpool, que quiere conseguir su sexto título de Champions League, conocerá este miércoles a su rival, que podría ser el Ajax o el Tottenham. El equipo holandés marcha con una ligera ventaja, pero no debe confiarse.

- Segundo tiempo

90' + 05' ¡Final del partdio! Liverpool hace historia y elimina al Barcelona de la Champions League.

90' El árbitro da 5 minutos adicionales al Barcelona vs Liverpool.

85' Shaquiri pierde una clara oportunidad a favor del Liverpool.

84' Cambio en el Liverpool. Sale del campo Origi y entra Joe Gomes

82' Origi tiene problemas físicos. El DT del Liverpool realizará el cambio.

79' El Barcelona aún tiene esperanzas de clasificar a la final. Necesita anotar un gol.

YYYYEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!! BRILLIANT!!!!! GET IN THERE REDS!!!!! pic.twitter.com/AkcTnHkpFm

78' GOOOOOLAZOOOOO. Liverpool logra lo imposible y vence por 4-0 al Barcelona.

75' Amarilla para Semedo del Barcelona.

71' Liverpool bajó un poco el ritmo. ¿El Barcelona aprovechará la ocasión para anotar?

67' Alisson repelió un disparo cruzado de Messi después de un buen control del argentino.

65' Amarilla en el Liverpool. El árbitro le mostró la tarjeta de Matip por una falta contra Messi.

64' Liverpool se sigue mostrando agresivo.

62' Lateral que favorece al Liverpool.

60' Primer cambio en el Barcelona. Se va Coutinho y entra Semedo.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Liverpool. El global va 3-3.

54' GOOOOOOOOL del Liverpool. El partido va 2-0.

48' Liverpool vuelve a mostrarse agresivo ante el Barcelona. Los 'reds' quieren asegurar la victoria.

46' Primer cambio en Liverpool. Se retiró en el descanso Robertson y entró Wijnaldum.

45' El árbitro lanza el pitido y arranca el segundo tiempo del Barcelona vs Liverpool.

- Primer tiempo

45' + 04' Final del primer tiempo. Liverpool vence por 1-0 al Barcelona.

45' + 01' Amarilla en el Barcelona. Busquets es amonestado.

45' El árbitro da cuatro minutos adicionales al Barcelona vs Liverpool.

43' Vidal blocks @andrewrobertso5 's strike from distance! SO close to making it 2-0!! [1-0] #UCL #LIVBAR pic.twitter.com/h9W9VSnwnD

42' Piqué salva un disparo de Mané.

39' Arturo Vidal tapona un disparo a Sadio Mané. El chileno se convierte en una de las figuras del Barcelona en este partido.

36' Sadio Mané ha protestado un posible codazo de Lenglet.

34' El Liverpool, tras estos parones, se ha activado y ya está presionando por todo el campo. Henderson continua sobre el terreno de juego probando su rodilla.

33' Henderson ha sufrido una fuerte lesión. Regresa al césped aunque cojea.

30' El partido se encuentra parado porque Lenglet ha recibido un golpe, pero desde hace unos instantes el Barcelona intenta dormir el encuentro para apaciguar los ánimos.

28' Fuera de juego del Barcelona.

27' Córner que favorece al Barcelona.

24' Robertson está haciendo un gran partido. Pudo desviar un centro peligro que Suárez quería aprovechar.

23' La tuvo el Liverpool. Ter Stegen pudo desviar un potente disparo cruzado de Robertson.

21' El Barcelona ha mejorado su nivel y ya le juega de igual a igual al Liverpool.

18' Lo intenta Messi una vez más, pero su disparo se va fuera por poco.

15' Barcelona pierde otra ocasión. Se han plantado tres contra uno en el área, pero Alba no se ha atrevido a rematar, ha cedido para Messi y Matip ha llegado para evitar su disparo

13' Tremenda ataja de Alisson. El Barcelona pierde su primera oportunidad en el partido.

11' El Liverpool está presionando demasiado y el Barcelona se está viendo en aprietos.

10' Primera amarilla del partido. Fabinho ve la tarjeta tras una falta contra Suárez.

08' Sergi Roberto y Ter Stegen se equivocan en el Barcelona y casi provocan que el Liverpool marque el segundo gol.

07' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! El Liverpool marca el primero en el arranque del partido.

04' El Liverpool ha salido con mucha fuerza. Quiere remontar el 3-0 en su contra.

02' Jugada por banda izquierda de Sadio Mané que se interna dentro del área donde cede hacia el internacional suizo que ha disparado mordido y raso. El balón se paseó dentro del área y fue Jordi Alba el que eliminó la incertidumbre enviando a saque de esquina.

01' ¡Arrancó el primer tiempo! El árbitro da el pitido inicial del Barcelona vs Liverpool

🔴 #UCL team news 🔴@RhianBrewster9 named in the matchday squad for the first time this season. Oxlade-Chamberlain ruled out as a precaution due to a slight muscle strain. https://t.co/FkXEPiCEta