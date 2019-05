El sorpresivo mensaje de Paolo Guerrero a la FPF para estar en la Copa América

Paolo Guerrero brindó una extensa entrevista exclusiva con Globoesporte de Brasil donde habló de diversos temas tras cumplir su suspensión de 14 meses por dopaje. El capitán de la selección peruana se confesó sobre lo que vivió fuera de las canchas, la salida del Flamengo y llegada al Inter de Porto Alegre, la participación en el Mundial Rusia 2018, el fallecimiento de su sobrino, los goles con la camiseta del ‘Colorado’ y su presencia en la Copa América Brasil 2019.

Precisamente, sobre este último punto, Paolo Guerrero reveló la conversación que tuvo con el entrenador de la 'Bicolor', Ricardo Gareca, cuando lo fue a visitar a Porto Alegre para el partido contra Palestino por Copa Libertadores donde anotó un doblete.

“El profesor (Ricardo) Gareca vino aquí a hablar conmigo y le dije que ‘usted tiene la decisión’. Porque él vino a hablar conmigo para ver lo que quería. Si yo quería más tiempo con mi equipo o si me sentía bien como para tener una secuencia de juegos. Le respondí que voy a tener una secuencia de aquí hasta la Copa, me has visto jugar contra Palestino. Quien convoca es usted. No puedo tomar la decisión por ti. Si él me llama o no es detalle de él”, dijo Guerrero.

Además, Paolo Guerrero señaló que si lo convocan a la selección peruana si vendrá, pero dejó una condición que deberá cumplir la Federación Peruana de Fútbol (FPF): respetar e involucrarse más con el seleccionado, algo que no hicieron con él cuando estaba suspendido.

“Sí. Con algunas cosas que le pido. Quiero que la FPF se preocupe más, no por mí, porque obviamente lo que sucedió conmigo fue el destino. Pero quiero que tengan respeto por el jugador. Ellos tienen que involucrarse más por el jugador, tener una preocupación mayor, porque conmigo no la tuvieron”, concluyó.

“Flamengo se importó porque a veces me llamaba para saber cómo yo estaba, me blindó con apoyo. Pero quien tenía que resolver eso era la FPF, ​​y en ese caso no me dieron el apoyo que yo necesitaba. Porque ellos deberían haber investigado para ayudarme más”, concluyó.