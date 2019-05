Paolo Guerrero sobre suspensión: "Sufrí depresión, fue el peor momento de mi vida"

El caso de dopaje de Paolo Guerrero ha dado un tremendo giro luego que un grupo de extrabajadores del Swissotel confirmaran que la contaminación por la que el delantero cumplió una suspensión de 14 meses fue responsabilidad del hotel.

Antes que se conozcan estos reveladores testimonios, el delantero del Inter de Porto Alegre brindó una entrevista exclusiva al medio brasileño Globoesporte en el cual recuerda su período alejado del fútbol, al cual catalogó como el "peor momento de su vida" y asegura que sufrió de una profunda depresión.

"No quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo", confesó Paolo Guerrero.

"Soy un jugador con 35 años que tiene que aprender a lidiar consigo mismo. Y fue la fuerza de voluntad que tuve, pensar que nada puede afectarme, que tenía que luchar por mi inocencia. Fui inocente y no podía caer, porque vería a mis padres tristes. Fue el peor momento de mi vida, dejar de jugar al fútbol fue muy injusto", agregó el delantero nacional.

En la misma entrevista, Paolo Guerrero indica que la sanción, sumada a la incertidumbre de si iba a volver a jugar después del mundial, le afectó en su rendimiento durante la justa mundialista. El 'Depredador' lamentó que su preparación no haya sido la óptima.

"No estaba entrenando. Antes de incorporarme a la selección entrené cinco días en un parque. Y tuvieron los amistosos contra Arabia Saudí, que hice dos goles, y Suecia, que empatamos en 0 a 0. Y de ahí el estreno contra Dinamarca. Mientras todo el mundo llegaba con 70 juegos, yo llegaba con dos. Imposible", sentenció.