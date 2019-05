Extrabajadores del Swissotel: "Dopaje de Paolo Guerrero fue culpa del hotel" [VIDEO]

A finales del 2017, el ambiente del fútbol se vio sobrecogido con la noticia del resultado analítico adverso que dio Paolo Guerrero en una prueba de dopaje que se le hizo luego del partido entre la selección peruana contra el representativo de Argentina.

Guerrero fue sancionado por la FIFA por 6 meses aunque luego el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) amplió la suspensión a 14 meses. Una resolución del Tribunal Federal Suizo le permitió participar en la Copa del Mundo de Rusia 2018, sin embargo tuvo que cumplir la sanción una vez terminada la justa mundialista.

El delantero peruano defendió su inocencia en todo momento, incluso inició acciones legales contra el Swissotel, lugar donde, según el futbolista, se habría llevado a cabo la contaminación con benzoilecgonina, sustancia que se encuentra en el mate de coca que Guerrero habría ingerido por error del hotel.

La versión del Swissotel sirvió para que la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) afronte el caso en el TAS que luego llevaría al castigo del 'Depredador'. Ahora, meses después, el testimonio de dos extrabajadores del hotel es recogido por el programa Domingo al Día y el caso podría dar un giro de 180 grados.

Las versiones refutadas del Swissotel en el caso Paolo Guerrero:

Jordy Alemany y Luis Escate son los extrabajadores del Swissotel que se animaron a dar su versión, la misma que desmiente las versiones que el hotel usó para deslindar responsabilidad de la contaminación del atacante nacional.

1. Swissotel afirmó que no tenían mate de coca en el menú

Luis Escate: "Por supuesto que había mate de coca en el menú del Swissotel"

2. Swissotel afirmó que la zona común donde estaban los jugadores era de acceso público y que los familiares podían ingresar hasta bebidas alcohólicas

Luis Escate: "No podía entrar cualquier persona, ellos estaban en unas salas independientes, solo entraban el asesor de turno y el personal"

Jordy Alemany (exasistente de alimentos y bebidas del Swissotel): "Es imposible meter alimentos, todo lo que ingieres es responsabilidad del hotel, si yo meto algo y lo ingiero y me hace daño, es culpa del hotel. La familia jamás pudo haber metido nada porque pasas hasta 3 filtros de seguridad".

3. Swissotel niega negligencia en el manejo de utensilios

Luis Escate: "Hubo una contaminación cruzada porque varios trabajadores tenían falta de profesionalismo como los eventuales que a veces iban".

Jordy Alemany: "A veces no se hacen las cosas como se deberían y se cometen muchas irregularidades". "Cogen las teteras sucias".



Sobre este último apartado, Alemany explicó que no lo dejaron estar durante la presencia del fiscal y que toda la diligencia se hizo a escondidas de él. Asegura que cuando fue a reclamar el hecho le dijeron "si quieres conservar tu trabajo, no vuelvas a preguntar sobre esto".

4. Hubo manipulación del té.

Alemany ingresó en las instalaciones del Swissotel con una cámara secreta y pudo recabar el testimonio del mozo Anthony Obando.

"Paolo Guerrero estaba con fiebre y pedía te con limón, entonces como estaban ahí las jarritas, porque así se servía los mates de coca ahí, con jarrita. Se servía en una jarra especial".



"En eso pedían los tés y como no hay detergente para que tenga el lavado, el proceso de lavado que es pasaro por una máquina de agua calient, pero la rapidez del servicio, la nutricionista que te apuraba, han agarrado una jarrita donde han servido el mate de coca, no la han lavado bien y lo han servido ahí", indicó el mozo.