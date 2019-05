Manchester United 1-0 Huddersfield Town EN VIVO: con Alexis Sánchez por la Premier League

Manchester United vs Huddersfield Town EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por ESPN: se enfrentan este domingo en el John Smith's Stadium por la fecha 37 de la Premier League 2018-2019 a las 8:00 am. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe.

Manchester United está obligado a ganar y esperar una derrota del Chelsea y del Arsenal para llegar con esperanzas a la última jornada de la Premier League. Los 'Red Devils' se ubican en el puesto 6 con 65 puntos y en este momento solo están accediendo a la tercera ronda previa de la Europa League.

La consigna es alcanzar el cuarto puesto para clasificar a la fase de grupos de la Champions League pero una mala seguidilla de resultados los ha alejado de la meta trazada. El Manchester United no ha ganado en sus últimos tres encuentros por Premier League.

El Manchester United vs Huddersfield Town, será uno de los cotejos que tendrá la Premier League, está programado para las 8:00 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal pública de ESPN.

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Si quieres seguir en Internet el Manchester United vs Huddersfield Town, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.