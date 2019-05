Liverpool vs Newcastle United EN VIVO en emocionante duelo por la Premier League

Liverpool visita a Nestwcale United en el Estadio St. James Park EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por ESPN, Movistar+) HOY sábado a la 1: 45 p.m. (horario peruano) en partido correspondiente a la jornada 39 de la Premier League. Recuerda que podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto del encuentro vía LaRepublica.pe.

Luego de la derrota ante Barcelona y con pie y medio fuera de la Champions League, Liverpool está obligado a no perder ni ceder nada más, pues la definición de la Premier League se avecina y como candidato al título se ve en la obligación de ganar.

La goleada que le propinó el equipo de Lionel Messi no influirá en el estado anímico ni físico de los de Jürgen Klopp , que tienen el objetivo de sumar a comó lugar las dos últimas fechas, esperando que Manchester City (líder del torneo por un punto) caiga ante Leicester o Brighton.

Y a pesar del desgaste que generó el partido de ida de las semifinales de la Champions League, el elenco de Liverpool no pretende terminar la temporada con las manos vacías, por lo cual se concentrarán en levantar el trofeo de la Premier League.

"No necesitan pensar en el próximo partido contra el Barcelona, ahora jugamos contra el Newcastle. Es lo único que nos importa", expresó el entrenador de ‘reds’, Jürgen Klopp, sobre el compromiso de este sábado.

En la otra cara de la moneda, el Newcastle solo pelea por el honor, pues sin chances de clasificar a ninguna competencia internacional y a salvo del descenso –está ubicado en el puesto 14- sus esfuerzos solo beneficiarían al City.

Posibles alineaciones del Liverpool vs Newcastle United EN VIVO por la Premier League:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

DT: Jürgen Klopp

Newcastle: Dubravka; Manquillo; Schar, Lascelles, Dummett, Ritchie; Kenedy, Shelvey, Hayden, Atsu; Rondon.

DT: Rafa Benítez

Liverpool vs Newcastle United: los últimos cinco enfrentamientos:

27-04-19 Tottenham 0 - 1 West Ham

31-10-18 West Ham 1 - 3 Tottenham

20-10-18 West Ham 0 - 1 Tottenham

04-01-18 Tottenham 1 - 1 West Ham

25-10-17 Tottenham 2 - 3 West Ham

Canales para ver el Liverpool vs Newcastle United pool EN VIVO por la Premier League

Para poder seguir el desarrollo del compromiso entre Liverpool vs Newcastle United por la Premier League deberás sintonizar la transmisión y señal de ESPN y Movistar+.

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Internacional: TalkSport Radio World, LFCTV GO

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: NBCSN, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, NBC Sports Live, NBCSports.com

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

¿A qué hora inicia el Liverpool vs Newcastle United EN VIVO por la Premier League?

El emocionante encuentro entre Liverpool vs Newcastle United está programado para las 1:45 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 12:45 p.m.. Por su lado, en Chile y Paraguay a las 2:45 p.m. y en Argentina, Brasil y Uruguay será a las 3:45 p. m. En España a las 8:45 p.m.

Liverpool vs Newcastle United EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido por la Premier League?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs Newcastle United EN VIVO HOY, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.