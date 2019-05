Andy Polar de Binacional es uno de los nuevos convocados para la Selección Sub 23

Andy Polar, la promesa del campeonato local, jugará en los entrenamientos de la Selección Peruana Sub 23, para los preparativos de lo que será uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional, los Juegos Panamericanos 2019.

Mediante su página de Facebook, Binacional dio la alegre noticia de que su volante Andy Polar ha sido convocado para participar en el segundo microciclo, que iniciará la próxima semana en la Videna. Decenas de seguidores felicitaron la decisión y auguraron lo mejor para el jugador arequipeño.

Como se recuerda, la semana pasada Andy Polar no fue convocado al primer microciclo, pero debido a que tenía un compromiso importante con el Binacional contra el Independiente, no pudo acudir. En este encuentro por la Copa Sudamericana, el gigante de Juliaca no logró la hazaña de anotar tres tantos contra el equipo argentino y perdió su clasificación.

El último jueves, se conoció la decisión del entrenador de la Bicolor, Nolberto Solano, quién en esta oportunidad si decidió incorporar entre los nuevos convocados a Andy Polar. En este grupo están incluidos el arquero de Alianza Lima, Massino Sandi y otros siete jóvenes futbolistas.